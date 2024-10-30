Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал? (обновляется)

29 и 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

В 1/4 финала пробились (обновляется):

Клубы УПЛ: Динамо Киев, Рух Львов, Александрия, Полесье Житомир

Клубы Первой лиги: Буковина Черновцы

Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в 2025 году. Финальный матч состоится 14 мая 2025 года, арена будет названа позже.

Кубок Украины по футболу

1/8 финала

29 октября

18:00. Рух Львов – Карпаты Львов – 1:0 [отчет]

30 октября

12:00. Пробой Городенка – Буковина Черновцы – 0:1 [отчет]

– 0:1 [отчет] 13:00. ЮКСА Тарасовка – Александрия – 1:4 [отчет]

– 1:4 [отчет] 15:30. Ворскла Полтава – Динамо Киев – 1:2 (д.в.) [отчет]

– 1:2 (д.в.) [отчет] 15:30. Полесье Житомир – Кривбасс Кривой Рог – 2:1 [отчет]

– Кривбасс Кривой Рог – 2:1 [отчет] 18:00. Верес Ровно – Оболонь Киев – матч продолжается

18:00. Виктория Николаевка – ЛНЗ Черкассы – матч продолжается

18:00. Шахтер Донецк – Заря Луганск – матч продолжается

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