Кубок Украины30 октября 2024, 19:12 | Обновлено 30 октября 2024, 19:27
670
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Итоги 1/8 финала Кубка Украины. Кто вышел в четвертьфинал? (обновляется)
29 и 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу
30 октября 2024, 19:12 | Обновлено 30 октября 2024, 19:27
670
1
29 и 30 октября состоялись матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу.
В 1/4 финала пробились (обновляется):
- Клубы УПЛ: Динамо Киев, Рух Львов, Александрия, Полесье Житомир
- Клубы Первой лиги: Буковина Черновцы
Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в 2025 году. Финальный матч состоится 14 мая 2025 года, арена будет названа позже.
Кубок Украины по футболу
1/8 финала
29 октября
- 18:00. Рух Львов – Карпаты Львов – 1:0 [отчет]
30 октября
- 12:00. Пробой Городенка – Буковина Черновцы – 0:1 [отчет]
- 13:00. ЮКСА Тарасовка – Александрия – 1:4 [отчет]
- 15:30. Ворскла Полтава – Динамо Киев – 1:2 (д.в.) [отчет]
- 15:30. Полесье Житомир – Кривбасс Кривой Рог – 2:1 [отчет]
- 18:00. Верес Ровно – Оболонь Киев – матч продолжается
- 18:00. Виктория Николаевка – ЛНЗ Черкассы – матч продолжается
- 18:00. Шахтер Донецк – Заря Луганск – матч продолжается
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