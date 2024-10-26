Удинезе вернулся в зону ЛЧ. Торино перервало серию неудач
В Серии А стартовал 9-й тур
26 октября стартовал девятый тур Серии А.
На своем стадионе «Удинезе» оформил уверенную победу в матче с «Кальяри» – 2:0. Ключевым эпизодом в матче стало удаление полузащитника гостей на 30-й минуте. Будучи в большинстве, хозяева сумели поразить ворота соперника.
В параллельном матче «Комо» минимально уступило туринскому «Торино». Судьбу противостояния решил точный удар нападающего быков – 0:1. С помощью этой победы туринский клуб прервал серию с четырех поражений.
Турнирная таблица испытала изменения после пятничных встреч. «Удинезе» и «Торино» взобрались на четвертое и шестое места соответственно. «Комо» осталось на 14-й строчке, «Кальяри» идут вслед за ними – 15-я позиция.
Серия А. 9-й тур, 25 октября
«Удинезе» – «Кальяри» – 2:0
Голы: Лукка, 38, Дэвис, 78
Удаление: Макоумбоу, 30
«Торино» – «Комо» – 1:0
Голы: Нжи, 75
A solid home win for Udinese 💪#UdineseCagliari pic.twitter.com/DH588OL7AJ— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 25, 2024
Alieu Njie's goal is enough for Torino to return to winning ways ✅#TorinoComo pic.twitter.com/r0Yg0p1LPN— Lega Serie A (@SerieA_EN) October 25, 2024
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