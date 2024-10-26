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25.10.2024 21:45 – FT 1 : 0
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26 октября 2024, 00:21 | Обновлено 26 октября 2024, 00:36
28
0

Удинезе вернулся в зону ЛЧ. Торино перервало серию неудач

В Серии А стартовал 9-й тур

26 октября 2024, 00:21 | Обновлено 26 октября 2024, 00:36
28
0
Удинезе вернулся в зону ЛЧ. Торино перервало серию неудач
Getty Images/Global Images Ukraine. Удинезе – Кальяри

26 октября стартовал девятый тур Серии А.

На своем стадионе «Удинезе» оформил уверенную победу в матче с «Кальяри» – 2:0. Ключевым эпизодом в матче стало удаление полузащитника гостей на 30-й минуте. Будучи в большинстве, хозяева сумели поразить ворота соперника.

В параллельном матче «Комо» минимально уступило туринскому «Торино». Судьбу противостояния решил точный удар нападающего быков – 0:1. С помощью этой победы туринский клуб прервал серию с четырех поражений.

Турнирная таблица испытала изменения после пятничных встреч. «Удинезе» и «Торино» взобрались на четвертое и шестое места соответственно. «Комо» осталось на 14-й строчке, «Кальяри» идут вслед за ними – 15-я позиция.

Серия А. 9-й тур, 25 октября

«Удинезе» – «Кальяри» – 2:0

Голы: Лукка, 38, Дэвис, 78

Удаление: Макоумбоу, 30

«Торино» – «Комо» – 1:0

Голы: Нжи, 75

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чемпионат Италии по футболу Серия A Удинезе Кальяри Торино Комо
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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