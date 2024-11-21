Украина. Премьер лига21 ноября 2024, 12:56 |
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Экс-игрок сборной Украины признался, что у него есть паспорт страны ЕС
Игорь Пластун является гражданином Болгарии
21 ноября 2024, 12:56 |
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Бывший защитник национальной сборной Украины Игорь Пластун высказался о наличии у себя болгарского гражданства.
– На клубном сайте «Ордабасы» в Вашем профиле изображен флаг Болгарии. У Вас есть объяснение?
– У меня после «Лудогорца» на Transfermarkt стоит национальность Украина/Болгария, поэтому некоторые пишут иногда.
– У Вас есть болгарский паспорт?
– Да.
Ранее 34-летний Игорь Пластун покинул казахский «Ордабасы». За болгарский «Лудогорец» он выступал с лета 2021 по зиму 2024 года, сыграв за это время 166 матчей.
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