Экс-игрок сборной Украины признался, что у него есть паспорт страны ЕС

Бывший защитник национальной сборной Украины Игорь Пластун высказался о наличии у себя болгарского гражданства.

– На клубном сайте «Ордабасы» в Вашем профиле изображен флаг Болгарии. У Вас есть объяснение?

– У меня после «Лудогорца» на Transfermarkt стоит национальность Украина/Болгария, поэтому некоторые пишут иногда.

– У Вас есть болгарский паспорт?

– Да.

Ранее 34-летний Игорь Пластун покинул казахский «Ордабасы». За болгарский «Лудогорец» он выступал с лета 2021 по зиму 2024 года, сыграв за это время 166 матчей.