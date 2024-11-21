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  4. Экс-игрок сборной Украины признался, что у него есть паспорт страны ЕС
Украина. Премьер лига
21 ноября 2024, 12:56 |
1735
1

Экс-игрок сборной Украины признался, что у него есть паспорт страны ЕС

Игорь Пластун является гражданином Болгарии

21 ноября 2024, 12:56 |
1735
1
Экс-игрок сборной Украины признался, что у него есть паспорт страны ЕС
ФК Ордабасы. Игорь Пластун

Бывший защитник национальной сборной Украины Игорь Пластун высказался о наличии у себя болгарского гражданства.

– На клубном сайте «Ордабасы» в Вашем профиле изображен флаг Болгарии. У Вас есть объяснение?

– У меня после «Лудогорца» на Transfermarkt стоит национальность Украина/Болгария, поэтому некоторые пишут иногда.

– У Вас есть болгарский паспорт?

– Да.

Ранее 34-летний Игорь Пластун покинул казахский «Ордабасы». За болгарский «Лудогорец» он выступал с лета 2021 по зиму 2024 года, сыграв за это время 166 матчей.

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Игорь Пластун сборная Украины по футболу украинское гражданство
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Кактопох.
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