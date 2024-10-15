ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Бьянкарди – жена, которая разрешает Неймару всё

Бруна Бьянкарди является «идеальной женой» для Неймара.

Всё дело в том, что у бразильской модели и нападающего «Аль-Хиляль» есть удивительный пункт в правилах их отношений, который позволяет звездному футболисту флиртовать с другими девушками – пара даже заявляла о расставании в ноябре 2023 года, но всё-таки продолжила отношения из-за общей дочери – Мави.

Бруна и Неймар сохраняют тёплые отношения и стараются часто проводить время вместе ради Мави. 6 октября пара вместе праздновала день рождения девочки и в последнее время отношения Бруны и Нея вышли на новый уровень – в СМИ даже поговаривают, что влюбленные могут снова сойтись.

И Неймар подогревает интерес к их отношениям с Бруной своим свежим постом в IG, где он целует модель и инфлюенсерку: