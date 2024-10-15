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15 октября 2024, 01:26 | Обновлено 15 октября 2024, 01:46
236
0

ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Бьянкарди – жена, которая разрешает Неймару всё

Бразильская красотка продолжает отношения с Неймаром, несмотря на измены звезды

15 октября 2024, 01:26 | Обновлено 15 октября 2024, 01:46
236
0
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Бьянкарди – жена, которая разрешает Неймару всё
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруна Бьянкарди и Неймар

Бруна Бьянкарди является «идеальной женой» для Неймара.

Всё дело в том, что у бразильской модели и нападающего «Аль-Хиляль» есть удивительный пункт в правилах их отношений, который позволяет звездному футболисту флиртовать с другими девушками – пара даже заявляла о расставании в ноябре 2023 года, но всё-таки продолжила отношения из-за общей дочери – Мави.

Бруна и Неймар сохраняют тёплые отношения и стараются часто проводить время вместе ради Мави. 6 октября пара вместе праздновала день рождения девочки и в последнее время отношения Бруны и Нея вышли на новый уровень – в СМИ даже поговаривают, что влюбленные могут снова сойтись.

И Неймар подогревает интерес к их отношениям с Бруной своим свежим постом в IG, где он целует модель и инфлюенсерку:

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Неймар фото девушка дня lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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