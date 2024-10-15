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  4. Стали известны оценки игроков сборной Украины за ничейный матч с Чехией
Лига наций
15 октября 2024, 02:37 |
198
0

Стали известны оценки игроков сборной Украины за ничейный матч с Чехией

Поединок 4-го тура Лиги наций 2024/25 завершился со счетом 1:1

15 октября 2024, 02:37 |
198
0
Стали известны оценки игроков сборной Украины за ничейный матч с Чехией
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил игрокам оценки. Лучшим в составе сине-желтых стал голкипер Анатолий Трубин (7.5).

У всех остальных украинцев показатели ниже 7.0. У автора гола Артема Довбика – 6.6.

Лучшим игроком поединка был признан капитан чешской команды Томаш Соучек (8.0).

Оценки WhoScored за матч Украина – Чехия (1:1)

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WhoScored оценки сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Чехия Лига наций Анатолий Трубин Томаш Соучек Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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