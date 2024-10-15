Стали известны оценки игроков сборной Украины за ничейный матч с Чехией
Поединок 4-го тура Лиги наций 2024/25 завершился со счетом 1:1
14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил игрокам оценки. Лучшим в составе сине-желтых стал голкипер Анатолий Трубин (7.5).
У всех остальных украинцев показатели ниже 7.0. У автора гола Артема Довбика – 6.6.
Лучшим игроком поединка был признан капитан чешской команды Томаш Соучек (8.0).
Оценки WhoScored за матч Украина – Чехия (1:1)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
13 октября норвежцы разгромно проиграли Австрии 1:5 в 4-м туре Лиги наций
Матч состоится 14 октября в 21:45