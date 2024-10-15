Стали известны оценки игроков сборной Украины за ничейный матч с Чехией

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

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Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил игрокам оценки. Лучшим в составе сине-желтых стал голкипер Анатолий Трубин (7.5).

У всех остальных украинцев показатели ниже 7.0. У автора гола Артема Довбика – 6.6.

Лучшим игроком поединка был признан капитан чешской команды Томаш Соучек (8.0).

Оценки WhoScored за матч Украина – Чехия (1:1)