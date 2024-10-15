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Лига наций
15 октября 2024, 01:09 | Обновлено 15 октября 2024, 01:26
610
3

ФОТО. Впервые в истории! Определены сразу два Льва матча Украина – Чехия

Болельщики не смогли выбрать между Иваном Калюжным и Анатолием Трубиным

15 октября 2024, 01:09 | Обновлено 15 октября 2024, 01:26
610
3
ФОТО. Впервые в истории! Определены сразу два Льва матча Украина – Чехия
УАФ. Иван Калюжный и Анатолий Трубин

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи болельщики традиционно должны были выбрать Льва матча. Изначально появилась информация о том, что благодаря 19% набранным голосам лучшим стал Иван Калюжный.

Однако позже пресс-служба УАФ сообщила, что фаны не сумели выбрать только одного Льва, и вместе с Калюжным одинаковое количество голосов набрал голкипер Анатолий Трубин.

Впервые в истории награды за матч сборной Украины статуэтку Лев матча получили сразу два игрока.

ФОТО. Впервые в истории! Определены сразу два Льва матча Украина – Чехия

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фото Лев матча Иван Калюжный Анатолий Трубин сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Чехия Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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Iigor6583
Цими "левами" вже задовбали. Трубін на м'яч, який летів в ворота навіть не відреагував, стояв як вкопаний, видно також "утомілся".
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+2
MaximusOne
Читаю багато хто вже з Тавловєрова зробив супер захисника, він відіграв непогано, в тому сенсі що ніякої жахливої помилки не зробив, але при свому зрості часто програвав верхові дуелі напу чехів, і в роботі з м'ячем слабкий.
Сподобався Забарний, він мав би отримати "Лева матчу", також Матвієнко був бойовий як ніколи, Зубков і Гуцуляк слабо, потрібно викликати Бондаренка, Квасницю, Синчука, щоб і на тому фланзі було загострення (а не тільки на фланзі Мудрика).
Мудрику не хватає такого удару як був в Коноплянки.
Довбик теж слабо... єдина надія що в ближчому майбутньому Кухаревич і Пономаренко доростуть до рівня збірної, бо біда в нас з центр напами.
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+1
Artem Dudchenko
Мля, ну це вже якась супер нездорова хєрня голосувати за цього деревяного Калюжного
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0
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