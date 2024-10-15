ФОТО. Впервые в истории! Определены сразу два Льва матча Украина – Чехия
Болельщики не смогли выбрать между Иваном Калюжным и Анатолием Трубиным
14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.
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Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.
После завершения встречи болельщики традиционно должны были выбрать Льва матча. Изначально появилась информация о том, что благодаря 19% набранным голосам лучшим стал Иван Калюжный.
Однако позже пресс-служба УАФ сообщила, что фаны не сумели выбрать только одного Льва, и вместе с Калюжным одинаковое количество голосов набрал голкипер Анатолий Трубин.
Впервые в истории награды за матч сборной Украины статуэтку Лев матча получили сразу два игрока.
ФОТО. Впервые в истории! Определены сразу два Льва матча Украина – Чехия
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Поединок 4-го тура Лиги наций 2024/25 состоится 14 октября во Вроцлаве и начнется в 21:45
Матч состоится 14 октября в 21:45
Сподобався Забарний, він мав би отримати "Лева матчу", також Матвієнко був бойовий як ніколи, Зубков і Гуцуляк слабо, потрібно викликати Бондаренка, Квасницю, Синчука, щоб і на тому фланзі було загострення (а не тільки на фланзі Мудрика).
Мудрику не хватає такого удару як був в Коноплянки.
Довбик теж слабо... єдина надія що в ближчому майбутньому Кухаревич і Пономаренко доростуть до рівня збірної, бо біда в нас з центр напами.