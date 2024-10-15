14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

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Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи болельщики традиционно должны были выбрать Льва матча. Изначально появилась информация о том, что благодаря 19% набранным голосам лучшим стал Иван Калюжный.

Однако позже пресс-служба УАФ сообщила, что фаны не сумели выбрать только одного Льва, и вместе с Калюжным одинаковое количество голосов набрал голкипер Анатолий Трубин.

Впервые в истории награды за матч сборной Украины статуэтку Лев матча получили сразу два игрока.

ФОТО. Впервые в истории! Определены сразу два Льва матча Украина – Чехия