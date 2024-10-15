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Лига наций
15 октября 2024, 00:19 | Обновлено 15 октября 2024, 00:23
441
3

Он даже не попал в старт! Определен Лев матча Украина – Чехия в Лиге наций

Болельщики признали лучшим игроком поединка Ивана Калюжного

15 октября 2024, 00:19 | Обновлено 15 октября 2024, 00:23
441
3
Он даже не попал в старт! Определен Лев матча Украина – Чехия в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи болельщики выбрали Льва матча. Им стал Иван Калюжный, который даже не попал в стартовый состав и вышел на поле на 64-й минуте вместо Тараса Степаненко.

Калюжный набрал 19% голосов. Вслед за опорным хавбеком украинской команды идут голкипер Анатолий Трубин (18%) и вингер Михаил Мудрик (14%).

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Иван Калюжный Лев матча сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Чехия Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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D1927K
Ой харош))
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0
SanYa_TheBest
LOL
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0
Андрій Милявський
це прикол такий?
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0
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