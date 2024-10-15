Он даже не попал в старт! Определен Лев матча Украина – Чехия в Лиге наций
Болельщики признали лучшим игроком поединка Ивана Калюжного
14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.
После завершения встречи болельщики выбрали Льва матча. Им стал Иван Калюжный, который даже не попал в стартовый состав и вышел на поле на 64-й минуте вместо Тараса Степаненко.
Калюжный набрал 19% голосов. Вслед за опорным хавбеком украинской команды идут голкипер Анатолий Трубин (18%) и вингер Михаил Мудрик (14%).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзр матча 4-го тура Лиги наций 2024/25
Матч 4-го тура Лиги наций завершился со счетом 1:0 в пользу албанцев, гол на счету Асллани