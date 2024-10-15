Он даже не попал в старт! Определен Лев матча Украина – Чехия в Лиге наций

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

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Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи болельщики выбрали Льва матча. Им стал Иван Калюжный, который даже не попал в стартовый состав и вышел на поле на 64-й минуте вместо Тараса Степаненко.

Калюжный набрал 19% голосов. Вслед за опорным хавбеком украинской команды идут голкипер Анатолий Трубин (18%) и вингер Михаил Мудрик (14%).