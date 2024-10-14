Лига наций14 октября 2024, 21:05 | Обновлено 14 октября 2024, 21:13
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ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион на матч с Чехией
14 октября украинцы во Вроцлаве сыграют матч 4-го тура Лиги наций
14 октября 2024, 21:05 | Обновлено 14 октября 2024, 21:13
513
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Вечером 14 октября сборная Украины прибыла на стадион во Вроцлаве.
Команда Сергея Реброва проводит два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани обыграли Грузию (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.
14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.
ВИДЕО. Сборная Украины прибыла на стадион на матч с Чехией
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