ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Чехией
14 октября сборная Украины проведет очередной матч во Вроцлаве
Вечером 14 октября сборная Украины проведет очередной матч во Вроцлаве.
Команда Сергея Реброва проводит два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.
11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани обыграли Грузию (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.
ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Чехией
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