Вечером 14 октября сборная Украины проведет очередной матч во Вроцлаве.

Команда Сергея Реброва проводит два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.

11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани обыграли Грузию (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.

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14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.

ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Чехией