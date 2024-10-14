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Лига наций
14 октября 2024, 20:47 | Обновлено 14 октября 2024, 21:13
927
0

ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Чехией

14 октября сборная Украины проведет очередной матч во Вроцлаве

14 октября 2024, 20:47 | Обновлено 14 октября 2024, 21:13
927
0
ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Чехией
УАФ

Вечером 14 октября сборная Украины проведет очередной матч во Вроцлаве.

Команда Сергея Реброва проводит два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.

11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани обыграли Грузию (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.

ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем с Чехией

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина фото
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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