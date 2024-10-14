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  4. ВИДЕО. Сборная Украины прогулялась по Вроцлаву перед игрой Лиги наций
Лига наций
14 октября 2024, 15:05 | Обновлено 14 октября 2024, 15:11
1212
0

ВИДЕО. Сборная Украины прогулялась по Вроцлаву перед игрой Лиги наций

14 октября украинцы сыграют в 4-м туре Лиги наций против команды Чехии

14 октября 2024, 15:05 | Обновлено 14 октября 2024, 15:11
1212
0
ВИДЕО. Сборная Украины прогулялась по Вроцлаву перед игрой Лиги наций
УАФ

Утром 14 октября сборная Украины совершила традиционную прогулку во Вроцлаве.

Команда Сергея Реброва проводит два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани обыграли Грузию (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.

14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.

ВИДЕО. Сборная Украины совершила прогулку по Вроцлаву перед игрой с Чехией

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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