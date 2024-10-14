ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку по Вроцлаву перед игрой с Чехией
14 октября в 4-м туре Лиги наций украинцы сыграют против чешской команды
Утром 14 октября сборная Украины совершила традиционную прогулку во Вроцлаве.
Команда Сергея Реброва проводит два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.
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11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани обыграли Грузию (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.
14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.
ФОТО. Сборная Украины совершила прогулку по Вроцлаву перед игрой с Чехией
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