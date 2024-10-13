Лига наций13 октября 2024, 23:59 | Обновлено 14 октября 2024, 00:12
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ФОТО. Сборная Украины провела занятие на арене, где сыграет с Чехией
Команда Сергея Реброва проведет домашний матч в польском Вроцлаве
13 октября 2024, 23:59 | Обновлено 14 октября 2024, 00:12
349
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13 октября сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве.
Команда Сергея Реброва проводит два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани обыграли Грузию (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.
14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.
ФОТО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве
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