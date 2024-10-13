ВИДЕО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве
14 октября на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют с Чехии
13 октября сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве.
Команда Сергея Реброва проводит два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.
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11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани обыграли Грузию (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.
14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.
ВИДЕО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве
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