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Лига наций
13 октября 2024, 20:45 | Обновлено 13 октября 2024, 21:00
617
0

ВИДЕО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве

14 октября на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют с Чехии

13 октября 2024, 20:45 | Обновлено 13 октября 2024, 21:00
617
0
ВИДЕО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве
УАФ

13 октября сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве.

Команда Сергея Реброва проводит два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани обыграли Грузию (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.

14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.

ВИДЕО. Сборная Украины провела предматчевую тренировку во Вроцлаве

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Вроцлав видео Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Михаил Мудрик Чехия - Украина тренировка сборная Чехии по футболу
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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