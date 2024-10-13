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  4. ВИДЕО. Вояж по Польше. Сборная Украины переехала из Познани во Вроцлав
Лига наций
13 октября 2024, 15:57 | Обновлено 13 октября 2024, 16:07
1187
0

ВИДЕО. Вояж по Польше. Сборная Украины переехала из Познани во Вроцлав

14 октября украинцы сыграют в Лиге наций против команды Чехии

13 октября 2024, 15:57 | Обновлено 13 октября 2024, 16:07
1187
0
ВИДЕО. Вояж по Польше. Сборная Украины переехала из Познани во Вроцлав
УАФ

13 октября сборная Украины совершила переезд из Познани во Вроцлав.

Команда Сергея Реброва проводит два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани обыграли Грузию (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.

14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.

ВИДЕО. Сборная Украины переехала из Познани во Вроцлав

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций перелет (переезд) Чехия - Украина видео Михаил Мудрик
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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