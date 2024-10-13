Лига наций13 октября 2024, 15:57 | Обновлено 13 октября 2024, 16:07
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ВИДЕО. Вояж по Польше. Сборная Украины переехала из Познани во Вроцлав
14 октября украинцы сыграют в Лиге наций против команды Чехии
13 октября 2024, 15:57 | Обновлено 13 октября 2024, 16:07
1187
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13 октября сборная Украины совершила переезд из Познани во Вроцлав.
Команда Сергея Реброва проводит два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани обыграли Грузию (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.
14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.
ВИДЕО. Сборная Украины переехала из Познани во Вроцлав
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