ФОТО. Сборная Украины провела занятие спустя день после победы над Грузией
11 октября в 3-м туре Лиги наций сине-желтые выиграли благодаря голу Мудрика
12 октября сборная Украины провела очередную тренировку в Польше.
Команда Сергея Реброва проводит два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.
11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани обыграли Грузию (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.
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14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.
ФОТО. Сборная Украины провела занятие спустя день после победы над Грузией
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