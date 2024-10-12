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Лига наций
12 октября 2024, 23:59 | Обновлено 13 октября 2024, 00:36
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0

ФОТО. Сборная Украины провела занятие спустя день после победы над Грузией

11 октября в 3-м туре Лиги наций сине-желтые выиграли благодаря голу Мудрика

12 октября 2024, 23:59 | Обновлено 13 октября 2024, 00:36
600
0
ФОТО. Сборная Украины провела занятие спустя день после победы над Грузией
УАФ

12 октября сборная Украины провела очередную тренировку в Польше.

Команда Сергея Реброва проводит два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.

11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани обыграли Грузию (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.

ФОТО. Сборная Украины провела занятие спустя день после победы над Грузией

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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