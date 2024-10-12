Таблицы Лиги наций. На каком месте Украина после победы над Грузией?
Украинская команда выиграла у лидера группы благодаря голу Михаилу Мудрика
Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
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Сборная Украины в польской Познани обыграла команду Грузии (1:0) благодаря голу Михаилу Мудрика.
Турнирное положение: Грузия и Чехия (по 6 очков), Албания и Украина (по 3).
13 октября состоятся матчи 4-го тура: Украина – Чехия, Грузия – Албания
Турнирная таблицы группы B1
Лига наций. 3-й тур, 11 октября
🔹 Лига A
- 21:45. Босния и Герцеговина – Германия – 1:2
- 21:45. Венгрия – Нидерланды – 1:1
🔹 Лига B
- 21:45. Исландия – Уэльс – 2:2
- 21:45. Турция – Черногория – 1:0
- 21:45. Украина – Грузия – 1:0
- 21:45. Чехия – Албания – 2:0
🔹 Лига C
- 19:00. Эстония – Азербайджан – 3:1
- 21:45. Словакия – Швеция – 2:2
Турнирные таблицы
Лига A
Лига B
Лига C
Лига D
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