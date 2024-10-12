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Лига наций
12 октября 2024, 00:23 | Обновлено 12 октября 2024, 00:52
1443
0

Таблицы Лиги наций. На каком месте Украина после победы над Грузией?

Украинская команда выиграла у лидера группы благодаря голу Михаилу Мудрика

12 октября 2024, 00:23 | Обновлено 12 октября 2024, 00:52
1443
0
Таблицы Лиги наций. На каком месте Украина после победы над Грузией?
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Украины в польской Познани обыграла команду Грузии (1:0) благодаря голу Михаилу Мудрика.

Турнирное положение: Грузия и Чехия (по 6 очков), Албания и Украина (по 3).

13 октября состоятся матчи 4-го тура: Украина – Чехия, Грузия – Албания

Турнирная таблицы группы B1

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

🔹 Лига A

  • 21:45. Босния и Герцеговина – Германия – 1:2
  • 21:45. Венгрия – Нидерланды – 1:1

🔹 Лига B

  • 21:45. Исландия – Уэльс – 2:2
  • 21:45. Турция – Черногория – 1:0
  • 21:45. Украина – Грузия – 1:0
  • 21:45. Чехия – Албания – 2:0

🔹 Лига C

  • 19:00. Эстония – Азербайджан – 3:1
  • 21:45. Словакия – Швеция – 2:2

Турнирные таблицы

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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