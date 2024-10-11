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Лига наций УЕФА. Лига C
Словакия
11.10.2024 21:45 – FT 2 : 2
Швеция
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Лига наций
11 октября 2024, 23:47 | Обновлено 11 октября 2024, 23:53
170
0

Не удержали преимущество. Дубль Стрелеца спас Словакию в матче со Швецией

Команды забили четыре мяча

11 октября 2024, 23:47 | Обновлено 11 октября 2024, 23:53
170
0
Не удержали преимущество. Дубль Стрелеца спас Словакию в матче со Швецией
Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября в матче третьего тура Лиги наций сборная Cловакии на своем стадионе принимала команду Швеции. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Отметим, что шведская команда выигрывала 2:0, но дубль словацкого форварда Давида Стрелеца спас его команду от поражения.

Положение в группе С1: Швеция, Словакия (по 7 очков), Эстония (3), Азербаджан (0).

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

  • Лига С. Группа 1

21:45. Словакия – Швеция – 2:2

Голы: Стрелец, 45, 72 – Аяри, 25, Сема, 32

Турнирная таблица

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Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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