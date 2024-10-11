Не удержали преимущество. Дубль Стрелеца спас Словакию в матче со Швецией

11 октября в матче третьего тура Лиги наций сборная Cловакии на своем стадионе принимала команду Швеции. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.

Отметим, что шведская команда выигрывала 2:0, но дубль словацкого форварда Давида Стрелеца спас его команду от поражения.

Положение в группе С1: Швеция, Словакия (по 7 очков), Эстония (3), Азербаджан (0).

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

Лига С. Группа 1

21:45. Словакия – Швеция – 2:2

Голы: Стрелец, 45, 72 – Аяри, 25, Сема, 32

Турнирная таблица