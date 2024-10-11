Лига наций11 октября 2024, 23:47 | Обновлено 11 октября 2024, 23:53
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Не удержали преимущество. Дубль Стрелеца спас Словакию в матче со Швецией
Команды забили четыре мяча
11 октября 2024, 23:47 | Обновлено 11 октября 2024, 23:53
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11 октября в матче третьего тура Лиги наций сборная Cловакии на своем стадионе принимала команду Швеции. Встреча завершилась вничью со счетом 2:2.
Отметим, что шведская команда выигрывала 2:0, но дубль словацкого форварда Давида Стрелеца спас его команду от поражения.
Положение в группе С1: Швеция, Словакия (по 7 очков), Эстония (3), Азербаджан (0).
Лига наций. 3-й тур, 11 октября
- Лига С. Группа 1
21:45. Словакия – Швеция – 2:2
Голы: Стрелец, 45, 72 – Аяри, 25, Сема, 32
Турнирная таблица
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