Лига наций12 октября 2024, 05:48 | Обновлено 12 октября 2024, 06:41
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Словакия – Швеция – 2:2. Дубль оформил Стрелец. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
12 октября 2024, 05:48 | Обновлено 12 октября 2024, 06:41
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Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
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Словакия и Швеция разошлись миром (2:2). Давид Стрелец оформил дубль для хозяев поля.
Лига наций. 3-й тур, 11 октября
21:45. Словакия – Швеция – 2:2
Голы: Стрелец, 44, 72 – Айяри, 25, Сема, 32
Видео голов и обзор матча
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Словакия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Словакия).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Кен Сема (Швеция).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Аяри (Швеция).
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