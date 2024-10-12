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Лига наций УЕФА. Лига C
Словакия
11.10.2024 21:45 – FT 2 : 2
Швеция
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Лига наций
12 октября 2024, 05:48 | Обновлено 12 октября 2024, 06:41
142
0

Словакия – Швеция – 2:2. Дубль оформил Стрелец. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

12 октября 2024, 05:48 | Обновлено 12 октября 2024, 06:41
142
0
Словакия – Швеция – 2:2. Дубль оформил Стрелец. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

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Словакия и Швеция разошлись миром (2:2). Давид Стрелец оформил дубль для хозяев поля.

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

21:45. Словакия – Швеция – 2:2

Голы: Стрелец, 44, 72 – Айяри, 25, Сема, 32

Видео голов и обзор матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Словакия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Стрелец (Словакия).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Кен Сема (Швеция).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Аяри (Швеция).
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Лига наций сборная Словакии по футболу сборная Швеции по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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