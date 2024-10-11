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Словакия
11.10.2024 21:45 - : -
Швеция
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Лига наций
11 октября 2024, 05:29 | Обновлено 11 октября 2024, 05:30
11
0

Словакия – Швеция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 11 октября в 21:45 по Киеву

11 октября 2024, 05:29 | Обновлено 11 октября 2024, 05:30
11
0
Словакия – Швеция. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Twitter

11 октября на «Тегельне поле» пройдет матч 3-го тура Лиги Наций, в котором сборная Словакии встретится со сборной Швеции. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Словакия

Команда достойно провела прошлый цикл. Она не сумела и близко навязать в 2023-м году конкуренцию Португалии, но в остальных отборочных матчах набрала 22 очка, чего с головой хватило для того, чтобы выиграть спор за второе место в группе и пройти на Евро. А уже там подопечные Кальцоны огорошили бельгийцев, сумев обыграть их в 1-м туре. После поражения украинцам репре хватало ничьей с румынами, чтобы на пару точно выйти в плей-офф - и битва так и закончилась 1:1. Потом была близка еще одна мега-сенсация, когда после очередного гола Шранца получалось удерживать преимущество над Англией. Но Беллингэм в основное время и Кейн в экстра-тайме оформили волевую победу трех львов. В рамках Лиги Наций словаки пока что уверенно выигрывали, но они и угодили в простую группу - 1:0 в Эстонии, 2:0 с Азербайджаном.

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Швеция

Сборная после Евро-2020 резко сдала позиции. До этого несколько раз стабильно пробивавшаяся на все турниры подряд, и выходившая там в плей-офф, она уступила в отборе что на чемпионат мира, что на континентальное первенство, безнадежно отстав и от Австрии, и от Бельгии. Да и в Лиге Наций скандинавы опустились в нынешний третий дивизион - С. В этом году спасать репутацию позвали Томассона, что создал себе имя как тренер здесь, но в клубе, с Мальме. Товарищеские поединки при Йон-Дале были не лучшими, но в сентябре тре крунур показали стопроцентный результат, причем еще и забивая по три гола своим противникам, что Азербайджану на выезде, что Эстонии дома. Уже понятно, что именно они со словаками и должны разыграть лидирующую позицию.

Статистика личных встреч

В шести сыгранных поединках строго чередовались победы шведов и ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы смотрят на пару как на почти равную по силам. Но в последнее время словаки добивались большего, да и играют дома. Ставим на их победу с форой 0 (коэффициент - 1,83).

Прогноз Sport.ua
Словакия
11 октбря 2024 -
21:45
Швеция
Фора Словакии (0) 1.83 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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