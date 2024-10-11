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Лига наций УЕФА. Лига A
Венгрия
11.10.2024 21:45 – перерыв 1 : 0
Нидерланды
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
11 октября 2024, 21:50 | Обновлено 11 октября 2024, 22:26
192
0

Босния – Германия, Венгрия – Нидерланды, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 11 октября матчи 3-го тура Лиги наций

11 октября 2024, 21:50 | Обновлено 11 октября 2024, 22:26
192
0
Босния – Германия, Венгрия – Нидерланды, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
УАФ

Вечером 11 октября проходят поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

🔹 Лига A

  • 21:45. Босния и Герцеговина – Германия
  • 21:45. Венгрия – Нидерланды

🔹 Лига B

  • 21:45. Исландия – Уэльс
  • 21:45. Турция – Черногория
  • 21:45. Украина – Грузия
  • 21:45. Чехия – Албания

🔹 Лига C

  • 19:00. Эстония – Азербайджан – 3:1
  • 21:45. Словакия – Швеция

Видеотрансляции доступны на MEGOGO.

21:45. Босния и Герцеговина – Германия

21:45. Венгрия – Нидерланды

21:45. Исландия – Уэльс

21:45. Турция – Черногория

21:45. Украина – Грузия

21:45. Чехия – Албания

19:00. Эстония – Азербайджан

21:45. Словакия – Швеция

События матча

32’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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