11.10.2024 21:45 – перерыв 1 : 0
Лига наций11 октября 2024, 21:50 | Обновлено 11 октября 2024, 22:26
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Босния – Германия, Венгрия – Нидерланды, другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 11 октября матчи 3-го тура Лиги наций
11 октября 2024, 21:50 | Обновлено 11 октября 2024, 22:26
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Вечером 11 октября проходят поединки 3-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лига наций. 3-й тур, 11 октября
🔹 Лига A
- 21:45. Босния и Герцеговина – Германия
- 21:45. Венгрия – Нидерланды
🔹 Лига B
- 21:45. Исландия – Уэльс
- 21:45. Турция – Черногория
- 21:45. Украина – Грузия
- 21:45. Чехия – Албания
🔹 Лига C
- 19:00. Эстония – Азербайджан – 3:1
- 21:45. Словакия – Швеция
Видеотрансляции доступны на MEGOGO.
21:45. Босния и Герцеговина – Германия
21:45. Венгрия – Нидерланды
21:45. Исландия – Уэльс
21:45. Турция – Черногория
21:45. Украина – Грузия
21:45. Чехия – Албания
19:00. Эстония – Азербайджан
21:45. Словакия – Швеция
События матча
32’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Венгрия).
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