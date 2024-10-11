Первая победа. Сборная Эстонии уверенно обыграла Азербайджан в Лиге наций

11 октября в матче третьего тура Лиги наций сборная Эстонии на своем стадионе принимала команду Азербайджана. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Сборная Эстонии добыла первую победу в текущем сезоне Лиги наций, а вот Азербайджан потерпел третье поражение подряд.

Положение в группе С1: Швеция, Словакия (по 6 очков), Эстония (3), Азербаджан (0).

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

Лига С. Группа 1

19:00. Эстония – Азербайджан – 3:1

Голы: Яковлев, 32, Синявский, 45+2, Шейн, 71 – Байрамов, 45+1 (пен)

Турнирная таблица

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