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Лига наций УЕФА. Лига C
Эстония
11.10.2024 19:00 – FT 3 : 1
Азербайджан
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Лига наций
11 октября 2024, 21:28 | Обновлено 11 октября 2024, 22:38
165
0

Первая победа. Сборная Эстонии уверенно обыграла Азербайджан в Лиге наций

Прибалтийская команда добыла три очка

11 октября 2024, 21:28 | Обновлено 11 октября 2024, 22:38
165
0
Первая победа. Сборная Эстонии уверенно обыграла Азербайджан в Лиге наций
Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября в матче третьего тура Лиги наций сборная Эстонии на своем стадионе принимала команду Азербайджана. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Сборная Эстонии добыла первую победу в текущем сезоне Лиги наций, а вот Азербайджан потерпел третье поражение подряд.

Положение в группе С1: Швеция, Словакия (по 6 очков), Эстония (3), Азербаджан (0).

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

  • Лига С. Группа 1

19:00. Эстония – Азербайджан – 3:1

Голы: Яковлев, 32, Синявский, 45+2, Шейн, 71 – Байрамов, 45+1 (пен)

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Рокко Роберт Шеин (Эстония).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Власий Синявский (Эстония).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Турал Байрамов (Азербайджан).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Ioan Yakovlev (Эстония).
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Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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