Первая победа. Сборная Эстонии уверенно обыграла Азербайджан в Лиге наций
Прибалтийская команда добыла три очка
11 октября в матче третьего тура Лиги наций сборная Эстонии на своем стадионе принимала команду Азербайджана. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.
Сборная Эстонии добыла первую победу в текущем сезоне Лиги наций, а вот Азербайджан потерпел третье поражение подряд.
Положение в группе С1: Швеция, Словакия (по 6 очков), Эстония (3), Азербаджан (0).
Лига наций. 3-й тур, 11 октября
- Лига С. Группа 1
19:00. Эстония – Азербайджан – 3:1
Голы: Яковлев, 32, Синявский, 45+2, Шейн, 71 – Байрамов, 45+1 (пен)
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