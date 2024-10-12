11.10.2024 19:00 – FT 3 : 1
Лига наций12 октября 2024, 07:12 | Обновлено 12 октября 2024, 07:58
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Эстония – Азербайджан – 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
12 октября 2024, 07:12 | Обновлено 12 октября 2024, 07:58
162
0
Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
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Лига наций. 3-й тур, 11 октября
19:00. Эстония – Азербайджан – 3:1
Голы: Яковлев, 32, Синявский, 45+2, Шейн, 71 – Байрамов, 45+1 (пен)
Видео голов и обзор матча
События матча
71’
ГОЛ ! Мяч забил Рокко Роберт Шеин (Эстония).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Власий Синявский (Эстония).
45’ +1
ГОЛ ! С пенальти забил Турал Байрамов (Азербайджан).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Ioan Yakovlev (Эстония).
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