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Лига наций УЕФА. Лига A
Венгрия
11.10.2024 21:45 – FT 1 : 1
Нидерланды
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Лига наций
11 октября 2024, 23:45 | Обновлено 11 октября 2024, 23:54
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Германия в гостях переиграла Боснию, Нидерланды спасли игру против Венгрии

На дубль Дениза Ундава боснийцы ответили только одним голом Эдина Джеко

11 октября 2024, 23:45 | Обновлено 11 октября 2024, 23:54
132
0
Германия в гостях переиграла Боснию, Нидерланды спасли игру против Венгрии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

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В Лиге A Германия в гостях переиграла Боснию (2:1). На дубль Дениза Ундава хозяева поля ответили только одним точным ударом опытного Эдина Джеко.

Нидерланды спасли игру против Венгрии благодаря голу Дензела Дюмфриса на 83-й минуте (1:1)

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

21:45. Босния и Герцеговина – Германия – 1:2

Голы: Джеко, 71 – Ундав, 30, 36

21:45. Венгрия – Нидерланды – 1:1

Голы: Шаллаи, 32 – Дюмфрис, 83

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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