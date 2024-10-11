Германия в гостях переиграла Боснию, Нидерланды спасли игру против Венгрии

Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

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В Лиге A Германия в гостях переиграла Боснию (2:1). На дубль Дениза Ундава хозяева поля ответили только одним точным ударом опытного Эдина Джеко.

Нидерланды спасли игру против Венгрии благодаря голу Дензела Дюмфриса на 83-й минуте (1:1)

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

21:45. Босния и Герцеговина – Германия – 1:2

Голы: Джеко, 71 – Ундав, 30, 36

21:45. Венгрия – Нидерланды – 1:1

Голы: Шаллаи, 32 – Дюмфрис, 83

Турнирная таблица