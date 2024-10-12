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Лига наций УЕФА. Лига A
Босния и Герцеговина
11.10.2024 21:45 – FT 1 : 2
Германия
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Лига наций
12 октября 2024, 02:59 | Обновлено 12 октября 2024, 03:17
59
0

Босния – Германия – 1:2. Гол Джеко и дубль Ундава. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

12 октября 2024, 02:59 | Обновлено 12 октября 2024, 03:17
59
0
Босния – Германия – 1:2. Гол Джеко и дубль Ундава. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В Лиге A Германия в гостях переиграла Боснию (2:1).

На дубль Дениза Ундава хозяева поля ответили только одним точным ударом опытного Эдина Джеко.

Турнирное положение: Германия (7 очков), Нидерланды (5), Венгрия (2), Босния (1).

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

21:45. Босния и Герцеговина – Германия – 1:2

Голы: Джеко, 71 – Ундав, 30, 36

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Германия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Германия).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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