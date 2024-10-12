11.10.2024 21:45 – FT 1 : 2
Лига наций12 октября 2024, 02:59 | Обновлено 12 октября 2024, 03:17
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Босния – Германия – 1:2. Гол Джеко и дубль Ундава. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
12 октября 2024, 02:59 | Обновлено 12 октября 2024, 03:17
59
0
Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В Лиге A Германия в гостях переиграла Боснию (2:1).
На дубль Дениза Ундава хозяева поля ответили только одним точным ударом опытного Эдина Джеко.
Турнирное положение: Германия (7 очков), Нидерланды (5), Венгрия (2), Босния (1).
Лига наций. 3-й тур, 11 октября
21:45. Босния и Герцеговина – Германия – 1:2
Голы: Джеко, 71 – Ундав, 30, 36
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Эдин Джеко (Босния и Герцеговина).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Германия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Дениз Ундав (Германия).
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