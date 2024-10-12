НАГЕЛЬСМАНН: «Я доволен результатом. Мы слишком часто теряли мяч»

Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

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В Лиге A Германия в гостях переиграла Боснию (2:1). На дубль Дениза Ундава хозяева поля ответили только одним точным ударом опытного Эдина Джеко.

Юлиан Нагельсманн, тренер сборной Германии:

«Я доволен результатом. В начале нам потребовалось немного времени, чтобы войти в игру. Мы слишком часто теряли мяч, но когда мы получали мяч, то доминировали на поле. Босния пошла на больший риск во втором тайме.

Самое главное, что все игроки по-прежнему доступны для следующей игры. Я знал, что Босния хороша в обороне, но нужно помнить, что у нас было много моментов. Вот почему Босния осталась в игре».

Эдин Джеко, капитан сборной Боснии и Герцеговины:

«Были хорошие вещи. Германия сильна и использовала каждую нашу ошибку, но мы должны признать, что в некоторых ситуациях нам также нужно играть лучше. Для некоторых наших игроков это была самая важная игра в их карьере. Будущее этой команды должно строиться на этих парнях. Они проявили характер, нам удалось вернуться, и все было открыто до последней минуты. Давайте двигаться дальше – через три дня новая игра».

Каждая игра приносит что-то новое – и позитивное, и негативное. Нелегко играть в таких матчах. Я тоже был молод. Как бы я ни хотел, иногда тело не выкладывается. Ошибки нужно исправлять, а позитив в том, что новая игра начинается немедленно. Германия на уровень выше, но в игре против Венгрии нет никаких оправданий. Никто не любит проигрывать, но ситуация такова, какова она есть. Я думаю, что мы сейчас на правильном пути».

Сергей Барбарез, тренер сборной Боснии и Герцеговины:

«У меня смешанные чувства. К сожалению, случаются ошибки, но это случается с большими командами, каждая ошибка жестоко наказывается. При счете 1:0 у нас был хороший шанс благодаря Демировичу (попадание в перекладину), что было хорошим знаком. К сожалению, мы пропустили второй гол. Было нелегко сохранять спокойствие. Второй тайм был таким, каким я его хотел видеть: идти до конца, до последней капли сил.

Иногда перерыв – это хорошо: можно что-то подкорректировать. Беньямин Тахирович – нечто особенное, ему 21 год, и он уже сменил клубы на высоком уровне. Он наше будущее, и я всегда буду с ним, как и с Харисом Табаковичем.

Когда другие верят в них, они выложатся по полной и станут лучше. Основа нашей игры – дух, характер и мораль. Против таких соперников вы очень быстро оказываетесь под давлением, поэтому важно иметь мораль и веру в себя. Венгрия (матч в понедельник) – команда высокого уровня. Эта игра может вывести нас на более высокий уровень. Мы всегда говорим об амбициях, и я верю в этих футболистов».