Босния и Герцеговина

11 октября на «Билино Поле» пройдет матч 3-го тура Лиги Наций, в котором сборная Боснии встретится со сборной Германии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Босния

Команда пробилась по итогам прошлого розыгрыша Лиги Наций в элитный дивизион этого турнира. И это, пожалуй, главный успех этой сборной за последние годы. На Евро она снова не смогла пробиться, откровенно слабо проведя прошлогодний отбор и уступив безвольно в марте в первом же стыковом поединке Украине, когда открывали счет и долго удерживали преимущество, но пропустили в концовке дважды кряду. Это было еще при Саво Милошевиче, а сейчас пост занял новый наставник, и тоже известный в прошлом нападающий - Сергей Барбарез. Но при нем и товарищеские поединки проигрывались, и Лигу Наций начинали с 2:5 против Нидерландов. И только в крайнем поединке, с национальной командой Венгрии, получилось оформить выездную нулевую ничью - в разрезе борьбы за сохранения места в дивизионе А уже позитивный результат.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ!

Германия

Сборная после ряда больших неудач смогла провести достойно домашний Евро. Чтобы к нему получше подготовиться, год назад, прогнав Ханси Флика, позвали Нагельсманна. И Юлиан, несмотря на молодость и отсутствие профильного опыта, справился: методом проб и не без ошибок, но он переформатировал и состав, и игру Бундестим, и на чемпионате Европы получилось выдать яркий футбол, начиная с разгромной победы в матче-открытии. Только Испания, будущий триумфатор, выбила соперника, причем лишь за счет гола в конце экстра-тайме. Да и Лигу Наций начали с 5:0 против Венгрии. Но поездка в гости к Нидерландам принесла только выездную ничью 2:2.

Статистика личных встреч

В 2002-м году команды провели товарищеский матч, и закончил вничью. А через восемь лет немцы выигрывали 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что Джеко и компания имеют шансы хотя бы на ничью. Ставим на то, что имеющий явно более высокий класс подопечных Юлиан Нагельсманн добьется тут победы с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,77).