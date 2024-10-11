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Лига наций УЕФА. Лига A
Босния и Герцеговина
11.10.2024 21:45 - : -
Германия
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Лига наций
11 октября 2024, 04:51 | Обновлено 11 октября 2024, 04:52
25
0

Босния и Герцеговина – Германия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 11 октября в 21:45 по Киеву

11 октября 2024, 04:51 | Обновлено 11 октября 2024, 04:52
25
0
Босния и Герцеговина – Германия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

11 октября на «Билино Поле» пройдет матч 3-го тура Лиги Наций, в котором сборная Боснии встретится со сборной Германии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Босния

Команда пробилась по итогам прошлого розыгрыша Лиги Наций в элитный дивизион этого турнира. И это, пожалуй, главный успех этой сборной за последние годы. На Евро она снова не смогла пробиться, откровенно слабо проведя прошлогодний отбор и уступив безвольно в марте в первом же стыковом поединке Украине, когда открывали счет и долго удерживали преимущество, но пропустили в концовке дважды кряду. Это было еще при Саво Милошевиче, а сейчас пост занял новый наставник, и тоже известный в прошлом нападающий - Сергей Барбарез. Но при нем и товарищеские поединки проигрывались, и Лигу Наций начинали с 2:5 против Нидерландов. И только в крайнем поединке, с национальной командой Венгрии, получилось оформить выездную нулевую ничью - в разрезе борьбы за сохранения места в дивизионе А уже позитивный результат.

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Германия

Сборная после ряда больших неудач смогла провести достойно домашний Евро. Чтобы к нему получше подготовиться, год назад, прогнав Ханси Флика, позвали Нагельсманна. И Юлиан, несмотря на молодость и отсутствие профильного опыта, справился: методом проб и не без ошибок, но он переформатировал и состав, и игру Бундестим, и на чемпионате Европы получилось выдать яркий футбол, начиная с разгромной победы в матче-открытии. Только Испания, будущий триумфатор, выбила соперника, причем лишь за счет гола в конце экстра-тайме. Да и Лигу Наций начали с 5:0 против Венгрии. Но поездка в гости к Нидерландам принесла только выездную ничью 2:2.

Статистика личных встреч

В 2002-м году команды провели товарищеский матч, и закончил вничью. А через восемь лет немцы выигрывали 3:1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что Джеко и компания имеют шансы хотя бы на ничью. Ставим на то, что имеющий явно более высокий класс подопечных Юлиан Нагельсманн добьется тут победы с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Босния и Герцеговина
11 октбря 2024 -
21:45
Германия
Фора Германии (-1.5) 1.77 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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