Албания снова проиграла! Чехия не оставила шансов красно-черным в Праге
Соперники сборной Украины провели очный матч
11 октября сборная Чехии по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций 2024/25. Соперником чешской команды стала сборная Албании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч с Албанией Чехия провела в Праге на «epet Arena». Хозяева одержали убедительную победу со счетом 2:0. Голы за сборную Чехии забил Томаш Хоры, который оформил дубль.
Следующий матч сборная Чехии проведет 14 октября против национальной команды Украины. В этот же день состоится матч Грузия – Албания.
Лига наций. Дивизион В. 3-й тур, 11 октября.
Чехия – Албания – 2:0
Голы: Хори, 3, 63.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч состоится 11 октября в 21:45 по Киеву
Поединок состоится 11 октября 2024 года о 21:45 за Киевом