Албания снова проиграла! Чехия не оставила шансов красно-черным в Праге

11 октября сборная Чехии по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций 2024/25. Соперником чешской команды стала сборная Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Албанией Чехия провела в Праге на «epet Arena». Хозяева одержали убедительную победу со счетом 2:0. Голы за сборную Чехии забил Томаш Хоры, который оформил дубль.

Следующий матч сборная Чехии проведет 14 октября против национальной команды Украины. В этот же день состоится матч Грузия – Албания.

Лига наций. Дивизион В. 3-й тур, 11 октября.

Чехия – Албания – 2:0

Голы: Хори, 3, 63.