Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чехия – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига наций УЕФА. Лига B
Чехия
11.10.2024 21:45 - : -
Албания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
06 октября 2024, 19:18 | Обновлено 06 октября 2024, 19:19
23
0

Чехия – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 11 октября в 21:45 по Киеву

06 октября 2024, 19:18 | Обновлено 06 октября 2024, 19:19
23
0
Чехия – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Чехии по футболу

11 октября сборная Чехии по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником чешской команды станет сборная Албании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Албанией Чехия проведет в Праге на «epet Arena». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Соперниками сборной Чехии, кроме Албании, в группе Лиги наций являются также команды Украины и Грузии.

Чехия – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Украина – Грузия. Матч против лидера. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
MEGOGO бесплатно покажет матч Украина – Грузия. Полная программа телеканала
сборная Албании по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Футзал | 06 октября 2024, 17:12 55
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ
Историческая бронза! Украина впервые стала призером ЧМ

Команда Александра Косенко в матче за 3-е место разгромила Францию

Забьет ли Довбик? Известен стартовый состав Ромы на матч 7-го тура Серии А
Футбол | 06 октября 2024, 18:20 0
Забьет ли Довбик? Известен стартовый состав Ромы на матч 7-го тура Серии А
Забьет ли Довбик? Известен стартовый состав Ромы на матч 7-го тура Серии А

6 октября римляне сыграют против Монцы на выезде в чемпионате Италии, Артем – в старте

Гонка за золотом продолжается. Полесье одолело Ворсклу в Житомире
Футбол | 06.10.2024, 14:59
Гонка за золотом продолжается. Полесье одолело Ворсклу в Житомире
Гонка за золотом продолжается. Полесье одолело Ворсклу в Житомире
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Футбол | 06.10.2024, 00:42
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
Известна оценка Лунина за первый «сухарь» в сезоне. Сколько у других звезд?
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
Футбол | 06.10.2024, 07:55
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
«Мы расстроены». Анчелотти – о матче Реала, в котором Лунин отыграл на ноль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ПСЖ готов обновить трансферный рекорд. Известно, кого хотят подписать
ПСЖ готов обновить трансферный рекорд. Известно, кого хотят подписать
05.10.2024, 13:40 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант
ОФИЦИАЛЬНО. В сборной Украины минус два лидера Динамо. Но будет дебютант
05.10.2024, 21:40 23
Футбол
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
Что там происходит? Рома может уволить нового коуча и вернуть легенду
05.10.2024, 20:53 8
Футбол
ФОТО. Чемпионка мира возглавила комитет УАФ. Кто она?
ФОТО. Чемпионка мира возглавила комитет УАФ. Кто она?
04.10.2024, 22:32 5
Футбол
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
Украина потеряла место в Исполкоме УЕФА. Что случилось?
04.10.2024, 20:23 20
Футбол
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
Фьюри признался, готов ли провести с Усиком третий бой. Есть одно условие
05.10.2024, 00:14 2
Бокс
Не Усик. Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере
Не Усик. Фьюри назвал самого сложного соперника в карьере
05.10.2024, 13:15
Бокс
Стало известно, где и против кого Беринчик будет защищать титул WBO
Стало известно, где и против кого Беринчик будет защищать титул WBO
05.10.2024, 01:32 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем