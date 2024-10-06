Лига наций06 октября 2024, 19:18 | Обновлено 06 октября 2024, 19:19
23
0
Чехия – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 11 октября в 21:45 по Киеву
06 октября 2024, 19:18 | Обновлено 06 октября 2024, 19:19
23
0
11 октября сборная Чехии по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником чешской команды станет сборная Албании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч с Албанией Чехия проведет в Праге на «epet Arena». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.
Соперниками сборной Чехии, кроме Албании, в группе Лиги наций являются также команды Украины и Грузии.
Чехия – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футзал | 06 октября 2024, 17:12 55
Команда Александра Косенко в матче за 3-е место разгромила Францию
Футбол | 06 октября 2024, 18:20 0
6 октября римляне сыграют против Монцы на выезде в чемпионате Италии, Артем – в старте
Футбол | 06.10.2024, 14:59
Футбол | 06.10.2024, 00:42
Футбол | 06.10.2024, 07:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.10.2024, 13:40 3
05.10.2024, 21:40 23
05.10.2024, 20:53 8
04.10.2024, 22:32 5
04.10.2024, 20:23 20
05.10.2024, 00:14 2
05.10.2024, 13:15
05.10.2024, 01:32 3