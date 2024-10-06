11 октября сборная Чехии по футболу проведет матч 3-го тура Лиги наций. Соперником чешской команды станет сборная Албании.

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Матч с Албанией Чехия проведет в Праге на «epet Arena». Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Соперниками сборной Чехии, кроме Албании, в группе Лиги наций являются также команды Украины и Грузии.



Чехия – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция