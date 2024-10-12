Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чехия – Албания – 2:0. Дубль Хоры в игре соперников Украины. Видео голов
Лига наций УЕФА. Лига B
Чехия
11.10.2024 21:45 – FT 2 : 0
Албания
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
12 октября 2024, 03:55 | Обновлено 12 октября 2024, 04:30
32
0

Чехия – Албания – 2:0. Дубль Хоры в игре соперников Украины. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций

12 октября 2024, 03:55 | Обновлено 12 октября 2024, 04:30
32
0
Чехия – Албания – 2:0. Дубль Хоры в игре соперников Украины. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Чехии переиграла команду Албании (2:0) благодаря дублю Томаша Хоры.

Турнирное положение: Грузия и Чехия (по 6 очков), Албания и Украина (по 3).

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

21:45. Чехия – Албания – 2:0

Голы: Хоры, 3, 63

Видео голов и обзор матча

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Хорый (Чехия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Хорый (Чехия).
По теме:
Босния – Германия – 1:2. Гол Джеко и дубль Ундава. Видео голов и обзор
Польша – Португалия. Текстовая трансляция матча
Венгрия – Нидерланды – 1:1. Оранжевые спасли игру. Видео голов и обзор
Лига наций сборная Чехии по футболу сборная Албании по футболу видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Бокс | 11 октября 2024, 07:49 0
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Кто-то должен положить конец». Дюбуа назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри

Даниэль ожидает победы Тайсона

ФОТО. Винисиус увлёкся красоткой с Ямайки – её Instagram впечатляет!
Футбол | 12 октября 2024, 00:43 6
ФОТО. Винисиус увлёкся красоткой с Ямайки – её Instagram впечатляет!
ФОТО. Винисиус увлёкся красоткой с Ямайки – её Instagram впечатляет!

Лидер мадридского Реала старается не скучать в свободное время и листает IG в поисках новой пассии

Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
Футбол | 11.10.2024, 12:20
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
Михаил МУДРИК: «Мы также были недовольны газоном, как и соперники»
Футбол | 12.10.2024, 01:59
Михаил МУДРИК: «Мы также были недовольны газоном, как и соперники»
Михаил МУДРИК: «Мы также были недовольны газоном, как и соперники»
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 11.10.2024, 16:20
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Грузия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
10.10.2024, 07:14 9
Футбол
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
Поднялась в топ. Сборная Украины улучшила позицию в рейтинге ФИФА
11.10.2024, 16:04 4
Футзал
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
Сергей РЕБРОВ – о ситуации с Ярмоленко, игре сборной и Лиге наций
10.10.2024, 15:42 63
Футбол
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
11.10.2024, 11:25 11
Футбол
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
11.10.2024, 12:51 15
Футбол
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
Турнирные таблицы Лиги наций. Кто лидирует после матчей 3-го тура?
11.10.2024, 06:23
Футбол
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
Один шанс на миллион. Почему украинская молодежка еще не вышла на Евро
10.10.2024, 19:30 8
Футбол
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
10.10.2024, 07:48 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем