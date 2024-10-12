Лига наций12 октября 2024, 03:55 | Обновлено 12 октября 2024, 04:30
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Чехия – Албания – 2:0. Дубль Хоры в игре соперников Украины. Видео голов
Смотрите видеообзор поединка 3-го тура Лиги наций
12 октября 2024, 03:55 | Обновлено 12 октября 2024, 04:30
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Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.
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Сборная Чехии переиграла команду Албании (2:0) благодаря дублю Томаша Хоры.
Турнирное положение: Грузия и Чехия (по 6 очков), Албания и Украина (по 3).
Лига наций. 3-й тур, 11 октября
21:45. Чехия – Албания – 2:0
Голы: Хоры, 3, 63
Видео голов и обзор матча
События матча
63’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Хорый (Чехия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Хорый (Чехия).
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