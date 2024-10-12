Чехия – Албания – 2:0. Дубль Хоры в игре соперников Украины. Видео голов

Вечером 11 октября состоялись поединки 3-го тура Лиги наций.

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Сборная Чехии переиграла команду Албании (2:0) благодаря дублю Томаша Хоры.

Турнирное положение: Грузия и Чехия (по 6 очков), Албания и Украина (по 3).

Лига наций. 3-й тур, 11 октября

21:45. Чехия – Албания – 2:0

Голы: Хоры, 3, 63

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