11 октября на epet Арена пройдет матч 3-го тура Лиги Наций между сборными Чехии и Албании, которые играют в одной группе с Украиной и Грузией. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Чехия

Команда смогла завоевать право сыграть на очередном для себя Евро. В прошлом году локомотива на пару как раз с Албанией оставили за спиной фаворита, Польши. Но на самом турнире в Германии сборная запомнилась невероятными ошибками, прежде всего, защитника, Гранача. В итоге за счет своих же ошибок вместо вполне реальных побед закончили чемпионат, проиграв по 1:2 Португалии и Турции и закончив вничью с Грузией. Более того, с крестоносцами из Кавказа подопечные Ивана Гашека начинали новую Лигу Наций - и на этот раз разгромно уступив 1:4. Но в сентябре получилось реабилитироваться, выиграв в Праге у Украины 3:2. Теперь будет поединок против хорошо известного противника, и матч покажет, на что в целом в этой Лиге Наций могут претендовать чехи.

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Албания

Сборная не так часто выстреливает. Но прошлый цикл получился удачным. В прошлом году красно-черные смогли набрать 15 очков - как раз столько же, сколько и чехи, по дополнительным показателям и вовсе заняв первое место в своей группе. Уже на Евро подопечные Силвиньо, угодив в сложнейший квартет, пытались дать бой, даже вошли в историю турнира самым быстрым голом. Но в итоге минимально уступили и Италии, и второму составу Испании, зато поставили подножку Хорватии, на 95-й минуте вырвав ничью 2:2. В Лиге Наций сборная начала с победы в формально выездном поединке, с Украиной, со счетом 2:1. Но во 2-м туре уступили дома грузинам из-за единственного гола Кочорашвили.

Статистика личных встреч

В прошлом году, в рамках отбора на Евро, Албания взяла ничью на выезде, и разгромила чехов дома. До этого был единственный товарищеский поединок, выигранный локомотивой

Прогноз

Букмекерские конторы верят в то, что на своем поле чехи добьются победы. Но гости точно дадут бой, и будут претендовать на победу. Так что стоит подумать о ставке на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,97).