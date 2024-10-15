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Лига наций УЕФА. Лига A
Польша
15.10.2024 21:45 - : -
Хорватия
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Лига наций
15 октября 2024, 02:17 | Обновлено 15 октября 2024, 02:41
41
0

Польша – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 15 октября в 21:45 по Киеву

15 октября 2024, 02:17 | Обновлено 15 октября 2024, 02:41
41
0
Польша – Хорватия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. Златко Далич

15 октября на «Народовый» пройдет матч 4-го тура Лиги Наций, в котором сборная Польши встретится со сборной Хорватии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Польша

Команда пробивалась на последние большие турниры, но только для того, чтобы там слабо себя проявить. Более того, если на чемпионате мира кадра, при всех проблемах, выходила в плей-офф, то на Евро все было решено уже после первых туров, с поражениями от голландцев и австрийцев. В итоге Левандовски и компания ограничились только ничьей в 3-м туре с Францией, и примечательно, что после такого Пробеж сохранил тренерский пост. Но оправдал доверие, начав новый розыгрыш Лиги Наций с 3:2 в Шотландии. Вот только потом уступили как раз хорватам. В октябре с главным фаворитом квартета, Португалией, на этом же стадионе в Варшаве, по сути, без шансов уступили 1:3.

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Хорватия

Сборная при Златко Даличе пережила пиковый отрезок своей яркой, пусть и довольно короткой пока, истории. С этим наставником клетчатые взяли рекордное второе (в 2018-м) и третье место (в 2022-м) на чемпионатах мира. А летом прошлого года только в серии пенальти решающего поединка проиграли Испании финал Лиги Наций. Но в Германии был провал, с невыходом вообще в плей-офф. Хотя дважды не хватило малости: и с Албанией, и с Италией Модрич и компания вели в счете, но пропускали перед самым финальным свистком. Более того, Лига Наций тоже начиналась с поражения, пусть и на поле фаворита, Португалии. Благо, что неувядаемый Лука смог забить с поляками, принеся победу дома. В октябре, принимая Шотландию, справились, даже пропустив первыми - сразу ответили своим голом, а после перерыва оформили итоговые 2:1.

Статистика личных встреч

Из четырех очных поединков поляки выиграли только самый первый матч, но проиграли оба последних.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом гостей, но, по сути, тут борются разве что за репутацию - можно сыграть ярко, радуя зрителей футболом с акцентом на атакующий футбол, и с итоговыми обе команды забьют (коэффициент - 1,81).

Прогноз Sport.ua
Польша
15 октбря 2024 -
21:45
Хорватия
Обе команды забьют 1.81 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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