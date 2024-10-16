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Лига наций УЕФА. Лига A
Польша
15.10.2024 21:45 – FT 3 : 3
Хорватия
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Лига наций
16 октября 2024, 01:59 | Обновлено 16 октября 2024, 02:37
135
0

Польша – Хорватия – 3:3. Триллер в Варшаве. Видео голов и обзор матча

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций

16 октября 2024, 01:59 | Обновлено 16 октября 2024, 02:37
135
0
Польша – Хорватия – 3:3. Триллер в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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Польша и Хорватия устроили триллер, который завершился миром (3:3), причем хозяева поля отыгрались со счета 1:3.

Турнирное положение: Португалия (10 очков), Хорватия (7), Польша (4), Шотландия (1).

Лига наций. 4-й тур, 15 октября. Группа A1

Польша – Хорватия – 3:3

Голы: Зелински, 5, Залевски, 45, Шимански, 68 – Соса, 19, Сучич, 24, Батурина, 26

События матча

77’
Доминик Ливакович (Хорватия) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Польша).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Залевский (Польша).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Батурина (Хорватия).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Сучич (Хорватия).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Борна Соса (Хорватия).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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