Лига наций16 октября 2024, 01:59 | Обновлено 16 октября 2024, 02:37
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Польша – Хорватия – 3:3. Триллер в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций
16 октября 2024, 01:59 | Обновлено 16 октября 2024, 02:37
135
0
Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
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Польша и Хорватия устроили триллер, который завершился миром (3:3), причем хозяева поля отыгрались со счета 1:3.
Турнирное положение: Португалия (10 очков), Хорватия (7), Польша (4), Шотландия (1).
Лига наций. 4-й тур, 15 октября. Группа A1
Польша – Хорватия – 3:3
Голы: Зелински, 5, Залевски, 45, Шимански, 68 – Соса, 19, Сучич, 24, Батурина, 26
События матча
77’
Доминик Ливакович (Хорватия) получает красную карточку.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Польша).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Залевский (Польша).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Мартин Батурина (Хорватия).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Петар Сучич (Хорватия).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Борна Соса (Хорватия).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Зелински (Польша).
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