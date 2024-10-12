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Лига наций
12 октября 2024, 20:43 | Обновлено 12 октября 2024, 21:18
2771
23

Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией

Игорь Беланов высказался об Иване Калюжном

12 октября 2024, 20:43 | Обновлено 12 октября 2024, 21:18
2771
23
Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией
УАФ. Иван Калюжный

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов в эксклюзивном интервью Sport.ua отметил выступление дебютанта сборной Ивана Калюжного в матче Украина – Грузия (1:0).

– Вчера в составе сборной Украины состоялось сразу три дебюта. Впервые в игре за главную команду страны сыграли Иван Калюжный из «Александрии», Александр Назаренко из «Полесья» и Дмитрий Крыськив из «Шахтера». Какое впечатление они произвели на вас?

– Назаренко и Крыськив провели на поле слишком мало времени, поэтому проявить себя в полной мере по этой причине просто не успели. А вот игра Калюжного, который вышел в стартовом составе, не могла не понравиться. Это тот исполнитель, которого не хватало сборной. Он умело играл в отборе, отличался рассудительными и взвешенными действиями при переходе из обороны в атаку. Это смелый игрок, который отличается бойцовскими качествами и неуступчивостью. Он сыграл в дебютном матче так, как будто уже давно выступает в составе сборной.

Ранее Виктор Вацко назвал Ивана Калюжного героем матча Украина – Грузия.

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Игорь Беланов сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Иван Калюжный Украина - Грузия инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 23
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DK1961
Пусть Калюжный скажет судье спасибо, что досрочно его не выгнали с поля. Хотя играл он действительно хорошо
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+2
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AK.228
Практически харьковчанин действительно отыграл уверенно.. в хорошей форме , в отличном возрасте - все есть что б закрепиться в сборной 
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0
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avk2307
Почему Таловерова не похвалили?
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0
AK.228
Бражко расстроился немного
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-1
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