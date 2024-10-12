Обладатель Золотого мяча расхвалил игру дебютанта сборной Украины с Грузией

Обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов в эксклюзивном интервью Sport.ua отметил выступление дебютанта сборной Ивана Калюжного в матче Украина – Грузия (1:0).

– Вчера в составе сборной Украины состоялось сразу три дебюта. Впервые в игре за главную команду страны сыграли Иван Калюжный из «Александрии», Александр Назаренко из «Полесья» и Дмитрий Крыськив из «Шахтера». Какое впечатление они произвели на вас?

– Назаренко и Крыськив провели на поле слишком мало времени, поэтому проявить себя в полной мере по этой причине просто не успели. А вот игра Калюжного, который вышел в стартовом составе, не могла не понравиться. Это тот исполнитель, которого не хватало сборной. Он умело играл в отборе, отличался рассудительными и взвешенными действиями при переходе из обороны в атаку. Это смелый игрок, который отличается бойцовскими качествами и неуступчивостью. Он сыграл в дебютном матче так, как будто уже давно выступает в составе сборной.

Ранее Виктор Вацко назвал Ивана Калюжного героем матча Украина – Грузия.