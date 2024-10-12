«Кто такого ожидал?» Вацко назвал героя матча Украина – Грузия. Не Мудрик

Известный украинский комментатор и журналист Виктор Вацко отметил выступление дебютанта сборной Ивана Калюжного в матче Украина – Грузия (1:0).

«Калюжный меня поразил. Кто ждал такой игры от него? Он не растерялся в первом матче за сборную и сыграл строго позиционно. Он выиграл 65% единоборств, а 90% его передач были точными. Именно Калюжный сделал наибольшее количество передач в третью зону.

Кто надеялся на такой уровень от Калюжного – первого игрока «Александрии» в сборной Украины? Я ему аплодирую и называю его «Львом матча», – сказал Вацко.

Ранее Маркевич назвал героя матча Украина – Грузия.