«Кто такого ожидал?» Вацко назвал героя матча Украина – Грузия. Не Мудрик
Известный украинский комментатор в восторге от игры Ивана Калюжного
Известный украинский комментатор и журналист Виктор Вацко отметил выступление дебютанта сборной Ивана Калюжного в матче Украина – Грузия (1:0).
«Калюжный меня поразил. Кто ждал такой игры от него? Он не растерялся в первом матче за сборную и сыграл строго позиционно. Он выиграл 65% единоборств, а 90% его передач были точными. Именно Калюжный сделал наибольшее количество передач в третью зону.
Кто надеялся на такой уровень от Калюжного – первого игрока «Александрии» в сборной Украины? Я ему аплодирую и называю его «Львом матча», – сказал Вацко.
Ранее Маркевич назвал героя матча Украина – Грузия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник сборной Украины дал пресс-конференцию после матча Лиги наций
Спустя 7 минут поединок был возобновлен, на стадионе в Познани были проблемы со светом