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Лига наций
12 октября 2024, 20:06 | Обновлено 12 октября 2024, 21:25
3892
0

«Кто такого ожидал?» Вацко назвал героя матча Украина – Грузия. Не Мудрик

Известный украинский комментатор в восторге от игры Ивана Калюжного

12 октября 2024, 20:06 | Обновлено 12 октября 2024, 21:25
3892
0
«Кто такого ожидал?» Вацко назвал героя матча Украина – Грузия. Не Мудрик
УАФ. Иван Калюжный

Известный украинский комментатор и журналист Виктор Вацко отметил выступление дебютанта сборной Ивана Калюжного в матче Украина – Грузия (1:0).

«Калюжный меня поразил. Кто ждал такой игры от него? Он не растерялся в первом матче за сборную и сыграл строго позиционно. Он выиграл 65% единоборств, а 90% его передач были точными. Именно Калюжный сделал наибольшее количество передач в третью зону.

Кто надеялся на такой уровень от Калюжного – первого игрока «Александрии» в сборной Украины? Я ему аплодирую и называю его «Львом матча», – сказал Вацко.

Ранее Маркевич назвал героя матча Украина – Грузия.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия Иван Калюжный Виктор Вацко
Дмитро Олійник Источник: Вацко Live
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