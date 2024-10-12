«Он может быть лидером». Маркевич назвал героя матча Украина – Грузия
Известный тренер выделил Михаила Мудрика
11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал героя этого матча, выделив автора забитого гола Михаила Мудрика.
– Болельщики признали «Львом матча» Мудрика. Согласны с этим?
– Если уж кого-то и выделять, хотя я этого не люблю делать, то да – Михаил заслужил звание лучшего игрока в матче против Грузии, стопроцентно. Мудрик показал, что он может быть лидером на поле.
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