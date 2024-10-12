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  4. «Он может быть лидером». Маркевич назвал героя матча Украина – Грузия
Лига наций
12 октября 2024, 13:08 |
2119
0

«Он может быть лидером». Маркевич назвал героя матча Украина – Грузия

Известный тренер выделил Михаила Мудрика

12 октября 2024, 13:08 |
2119
0
«Он может быть лидером». Маркевич назвал героя матча Украина – Грузия
УАФ. Мирон Маркевич

11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.

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Матч с Грузией Украина провела в Познани на «Стадионе Познань». Украинцы выиграли со счетом 1:0!

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал героя этого матча, выделив автора забитого гола Михаила Мудрика.

– Болельщики признали «Львом матча» Мудрика. Согласны с этим?

– Если уж кого-то и выделять, хотя я этого не люблю делать, то да – Михаил заслужил звание лучшего игрока в матче против Грузии, стопроцентно. Мудрик показал, что он может быть лидером на поле.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия Михаил Мудрик Мирон Маркевич
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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