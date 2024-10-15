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15 октября 2024, 00:57 | Обновлено 15 октября 2024, 01:28
287
0

ФОТО. Внутри невероятной эко-виллы Юргена Клоппа на Мальорке

Приглашаем вас разузнать побольше о доме мечты немецкого супертренера

15 октября 2024, 00:57 | Обновлено 15 октября 2024, 01:28
287
0
ФОТО. Внутри невероятной эко-виллы Юргена Клоппа на Мальорке
The Sun. Роскошная вилла Юргена Клоппа

Юрген Клопп на днях принял предложение возглавить отдел развития футбола компании «Ред Булл».

Экс-тренер «Ливерпуля», судя по всему, перезарядил свои батарейки и готов к новому карьерному вызову.

А мы сейчас расскажем о чудо-месте, где немецкий тренер так быстро восстановил свои силы – это его эко-вилла на Мальорке.

По информации The Sun, эта роскошь обошлась Юргену в 3,4 млн фунтов и купил он её у швейцарского бизнесмена и художника Рольфа Кние.

После покупки Клопп и его жена Улла затеяли реконструкцию недвижимости, площадь которой составляет 5 000 квадратных метров.

Как сообщает Bild, Клопп превратил виллу в дом с низким потреблением энергии, с уникальной системой отопления и кондиционирования. Системы работают синхронно с компьютером, чтобы убедиться, что температура в доме остается неизменной, независимо от погодных условий на улице. Клопп поклонник концепции «умного дома» – все электрические устройства в доме управляются с помощью программы, которая отвечает за функционирование дома.

Юрген и Улла трансформировали виллу в экодом – строение, в создании которого используются преимущественно натуральные материалы. А также новаторские технологии, позволяющие достигать максимального энергосбережения и комфорта. Нанося при этом минимальный вред окружающей среде.

Клопп поставил цель снизить электропотребление на 75% от того, что было, когда он впервые приехал в свой новый дом.

Именно здесь немецкий тренер и находился большую часть времени, пребывая в «тренерском отпуске»:

«Я всю жизнь мечтал иметь дом на юге. Мне нравится погода, климат, мне нравятся люди», - вот так Клопп описывал причины, почему он решил приобрести недвижимость на Мальорке. Здесь он набирается счастья и энергии. И это прекрасно.

Ну и, конечно же, немного фото эко-виллы Юргена и Уллы Клопп:

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Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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