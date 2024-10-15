Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТАЛОВЕРОВ: В раздевалке все расстроены. Каждый отыграл не на 100, а на 120%
Лига наций
15 октября 2024, 02:09 | Обновлено 15 октября 2024, 02:27
211
0

ТАЛОВЕРОВ: В раздевалке все расстроены. Каждый отыграл не на 100, а на 120%

Защитник сборной Украины прокомментировал результат матча с Чехией в Лиге наций

15 октября 2024, 02:09 | Обновлено 15 октября 2024, 02:27
211
0
ТАЛОВЕРОВ: В раздевалке все расстроены. Каждый отыграл не на 100, а на 120%
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи защитник сине-желтых Максим Таловеров во флеш-интервью прокомментировал результат матча:

– Как оценишь сегодняшний матч?

– Против чехов всегда тяжело играть, это физически очень сильная команда. Но я считаю, что сегодня мы отдали все силы. В раздевалке сейчас все расстроены, потому что мы чувствовали, что эту игру можно было выиграть, имели все шансы. К сожалению, не удалось.

Я считаю, что каждый отыграл не на 100, а на 120 процентов, поэтому впечатления от игры, как все выкладывались, хорошие. Результат – ничейный, расстроенный.

– Ты второй раз подряд начал матч с первых минут. Как оценишь свою игру? Привык ли ты к команде и такой линии защиты?

– Я привык к этой команде, потому что довольно давно тренируюсь. Классно, что каждый пытается помогать, я чувствую себя хорошо. Конечно, с опытом будет еще больше уверенности, но для меня это было очень важно. Хочу поблагодарить каждого, потому что все пытались поддерживать меня: тренерский штаб, ребята из команды. Впечатления положительные и очень рад.

– По сравнению с матчем с Грузией сегодня в первом тайме было больше брака. Это усталость, действовал ли соперник более агрессивно? Какая причина?

– Это интересный вопрос. Полагаю, что после пропущенного гола мы играли достаточно хорошо, не хочу говорить, что плохо. Мы старались делать все возможное. Как я говорил, так бывает, это – футбол. Они хорошо нас перекрывали, но во втором тайме мы немного перестроились и, думаю, отыграли гораздо лучше. Не могу сказать, что после пропущенного гола мы играли плохо, – сказал Таловеров.

Видеообзор матча Украина – Чехия (1:1)

По теме:
Шотландия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Эстония – Швеция – 0:3. Как забил и ассистировал Дьекереш. Видео голов
Швейцария – Дания. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Максим Таловеров сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Чехия Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Футбол | 14 октября 2024, 20:56 25
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН

Матч 4-го тура Лиги наций завершился со счетом 1:0 в пользу албанцев, гол на счету Асллани

Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Футбол | 14 октября 2024, 04:39 0
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов

Испанец выступил с откровенным признанием

ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Бьянкарди – жена, которая разрешает Неймару всё
Футбол | 15.10.2024, 01:26
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Бьянкарди – жена, которая разрешает Неймару всё
ФОТО. ДЕВУШКА ДНЯ. Бруна Бьянкарди – жена, которая разрешает Неймару всё
Отличный дебют Калюжного. Почему Ребров доверился новичку и не прогадал
Футбол | 14.10.2024, 08:40
Отличный дебют Калюжного. Почему Ребров доверился новичку и не прогадал
Отличный дебют Калюжного. Почему Ребров доверился новичку и не прогадал
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Футбол | 14.10.2024, 07:42
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
13.10.2024, 00:03
Бокс
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
14.10.2024, 01:48 1
Футбол
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
13.10.2024, 21:34 1
Киберспорт
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
14.10.2024, 12:20 9
Футбол
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
14.10.2024, 07:25 11
Бокс
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
14.10.2024, 17:50 19
Другие виды
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
14.10.2024, 00:58 3
Бокс
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Украина – Чехия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
14.10.2024, 19:05 41
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем