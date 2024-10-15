ТАЛОВЕРОВ: В раздевалке все расстроены. Каждый отыграл не на 100, а на 120%

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи защитник сине-желтых Максим Таловеров во флеш-интервью прокомментировал результат матча:

– Как оценишь сегодняшний матч?

– Против чехов всегда тяжело играть, это физически очень сильная команда. Но я считаю, что сегодня мы отдали все силы. В раздевалке сейчас все расстроены, потому что мы чувствовали, что эту игру можно было выиграть, имели все шансы. К сожалению, не удалось.

Я считаю, что каждый отыграл не на 100, а на 120 процентов, поэтому впечатления от игры, как все выкладывались, хорошие. Результат – ничейный, расстроенный.

– Ты второй раз подряд начал матч с первых минут. Как оценишь свою игру? Привык ли ты к команде и такой линии защиты?

– Я привык к этой команде, потому что довольно давно тренируюсь. Классно, что каждый пытается помогать, я чувствую себя хорошо. Конечно, с опытом будет еще больше уверенности, но для меня это было очень важно. Хочу поблагодарить каждого, потому что все пытались поддерживать меня: тренерский штаб, ребята из команды. Впечатления положительные и очень рад.

– По сравнению с матчем с Грузией сегодня в первом тайме было больше брака. Это усталость, действовал ли соперник более агрессивно? Какая причина?

– Это интересный вопрос. Полагаю, что после пропущенного гола мы играли достаточно хорошо, не хочу говорить, что плохо. Мы старались делать все возможное. Как я говорил, так бывает, это – футбол. Они хорошо нас перекрывали, но во втором тайме мы немного перестроились и, думаю, отыграли гораздо лучше. Не могу сказать, что после пропущенного гола мы играли плохо, – сказал Таловеров.

Видеообзор матча Украина – Чехия (1:1)