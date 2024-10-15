Ребров пояснил, почему выпустил Степаненко вместо Калюжного на Чехию

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

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Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи наставник сине-желтых Сергей Ребров во флеш-интервью высказался о ротации стартового состава:

– По стартовому составу. Только одна замена. Можно сказать, что вы не хотели где-нибудь трогать этот победный состав, или почему, например, только Степаненко вместо Калюжного?

– Да, Иван очень много работал в игре против Грузии, очень много сил отдал. На этой позиции очень важен свежий игрок. Я считаю, что Тарас вышел, помог нам.

Я спрашивал всех игроков, насколько они готовы к этой встрече – никто не отказался, поэтому важно сохранить тот состав, который выиграл прошлую игру. Очень важно сегодня восстановиться, чтобы игроки были достаточно свежи, – сказал Ребров.

Видеообзор матча Украина – Чехия (1:1)