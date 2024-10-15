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  4. Ребров пояснил, почему выпустил Степаненко вместо Калюжного на Чехию
Лига наций
15 октября 2024, 01:19 | Обновлено 15 октября 2024, 01:48
296
1

Ребров пояснил, почему выпустил Степаненко вместо Калюжного на Чехию

Матч 4-го тура Лиги наций между украинцами и чехами завершился со счетом 1:1

15 октября 2024, 01:19 | Обновлено 15 октября 2024, 01:48
296
1
Ребров пояснил, почему выпустил Степаненко вместо Калюжного на Чехию
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи наставник сине-желтых Сергей Ребров во флеш-интервью высказался о ротации стартового состава:

– По стартовому составу. Только одна замена. Можно сказать, что вы не хотели где-нибудь трогать этот победный состав, или почему, например, только Степаненко вместо Калюжного?

– Да, Иван очень много работал в игре против Грузии, очень много сил отдал. На этой позиции очень важен свежий игрок. Я считаю, что Тарас вышел, помог нам.

Я спрашивал всех игроков, насколько они готовы к этой встрече – никто не отказался, поэтому важно сохранить тот состав, который выиграл прошлую игру. Очень важно сегодня восстановиться, чтобы игроки были достаточно свежи, – сказал Ребров.

Видеообзор матча Украина – Чехия (1:1)

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Чехия Лига наций Иван Калюжный Тарас Степаненко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 1
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antt
Цікаво був би Калюжний гол би пропустили? Хто в цьому взагалі винуватий?
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