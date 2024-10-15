Ребров пояснил, почему сборной Украины не удалось переиграть Чехию

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

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Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи главный тренер сине-желтых Сергей Ребров во флеш-интервью прокомментировал ничейный результат:

– Вы только что были в раздевалке. Вы вызывали почти всех ребят. О чем общались?

– Я поблагодарил за игру. К сожалению, мы снова пропустили со стандарта. Мы пытались что-нибудь сделать, пытались создавать моменты. Но я считаю, что у нас очень сложная группа. Чехия – очень сильный соперник. Как я говорил перед игрой, это очень физически сильная команда. И всегда очень тяжело играть, особенно, если ты первым пропускаешь гол.

– Вы говорили, что в этом матче главное не проиграть в борьбе. Можно ли сказать, что сегодня команда выполнила эту задачу?

– К сожалению, до пропущенного мяча, мы теряли очень много подборов, мы проигрывали. Потом много работали, очень много мячей подбирали, особенно во втором тайме.

– Наша команда заиграла лучше во втором тайме. Что изменилось? Судаков и Шапаренко стали глубже опускаться и начинать атаку?

– Они и раньше… Больше Судаков, он смещался на фланг и помогал Михаилу Мудрику. Очень тяжело играть под прессингом. Чехия в первом тайме очень много прессинговала. После двух дней очень сложно играть в такой футбол, поэтому во втором тайме они на нас не сильно давили. Как я говорил, вся группа очень тяжелая.

– Как оцените эти два матча: против Сакартвело и Чехии, и этот октябрьский сбор?

– К сожалению, я вижу, что игроки очень расстроены, но я сказал, что... Проиграли первые два матча, а в этих двух играх считаю, что нет никаких замечаний. Многие травмированы, но с этим составом, который был сегодня, мы пытались делать [результат].

Видеообзор матча Украина – Чехия (1:1)