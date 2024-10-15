Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров пояснил, почему сборной Украины не удалось переиграть Чехию
Лига наций
15 октября 2024, 00:47 | Обновлено 15 октября 2024, 01:31
756
0

Ребров пояснил, почему сборной Украины не удалось переиграть Чехию

Коуч национальной команды дал комментарий во флеш-интервью после матча ЛН с чехами

15 октября 2024, 00:47 | Обновлено 15 октября 2024, 01:31
756
0
Ребров пояснил, почему сборной Украины не удалось переиграть Чехию
Сергей Ребров

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи главный тренер сине-желтых Сергей Ребров во флеш-интервью прокомментировал ничейный результат:

– Вы только что были в раздевалке. Вы вызывали почти всех ребят. О чем общались?

– Я поблагодарил за игру. К сожалению, мы снова пропустили со стандарта. Мы пытались что-нибудь сделать, пытались создавать моменты. Но я считаю, что у нас очень сложная группа. Чехия – очень сильный соперник. Как я говорил перед игрой, это очень физически сильная команда. И всегда очень тяжело играть, особенно, если ты первым пропускаешь гол.

– Вы говорили, что в этом матче главное не проиграть в борьбе. Можно ли сказать, что сегодня команда выполнила эту задачу?

– К сожалению, до пропущенного мяча, мы теряли очень много подборов, мы проигрывали. Потом много работали, очень много мячей подбирали, особенно во втором тайме.

– Наша команда заиграла лучше во втором тайме. Что изменилось? Судаков и Шапаренко стали глубже опускаться и начинать атаку?

– Они и раньше… Больше Судаков, он смещался на фланг и помогал Михаилу Мудрику. Очень тяжело играть под прессингом. Чехия в первом тайме очень много прессинговала. После двух дней очень сложно играть в такой футбол, поэтому во втором тайме они на нас не сильно давили. Как я говорил, вся группа очень тяжелая.

– Как оцените эти два матча: против Сакартвело и Чехии, и этот октябрьский сбор?

– К сожалению, я вижу, что игроки очень расстроены, но я сказал, что... Проиграли первые два матча, а в этих двух играх считаю, что нет никаких замечаний. Многие травмированы, но с этим составом, который был сегодня, мы пытались делать [результат].

Видеообзор матча Украина – Чехия (1:1)

По теме:
Испания – Сербия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Грузия – Албания – 0:1. Мамардашвили даже не прыгнул. Видео гола и обзор
Иван ГАШЕК: «Назначение таких 11-метровых вредит футболу»
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Чехия Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Бокс | 14 октября 2024, 08:22 3
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона

Энди Ли считает, что Усик победил 115-113

ФОТО. Внутри невероятной эко-виллы Юргена Клоппа на Мальорке
Футбол | 15 октября 2024, 00:57 0
ФОТО. Внутри невероятной эко-виллы Юргена Клоппа на Мальорке
ФОТО. Внутри невероятной эко-виллы Юргена Клоппа на Мальорке

Приглашаем вас разузнать побольше о доме мечты немецкого супер тренера

Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Футбол | 14.10.2024, 04:39
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
Гвардиола назвал самого нежелаемого для себя соперника в Лиге чемпионов
РЕБРОВ: «Сборная будет бороться за выход в Дивизион A Лиги наций»
Футбол | 15.10.2024, 00:23
РЕБРОВ: «Сборная будет бороться за выход в Дивизион A Лиги наций»
РЕБРОВ: «Сборная будет бороться за выход в Дивизион A Лиги наций»
Холанд обратился к фанатам после сокрушительного фиаско сборной Норвегии
Футбол | 14.10.2024, 07:44
Холанд обратился к фанатам после сокрушительного фиаско сборной Норвегии
Холанд обратился к фанатам после сокрушительного фиаско сборной Норвегии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
14.10.2024, 20:30 108
Футбол
Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
13.10.2024, 00:03
Бокс
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
«У меня нет неуважения, но...» Непобежденный чемпион хочет боя с Усиком
14.10.2024, 00:58 3
Бокс
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
14.10.2024, 07:42 12
Футбол
Соперник Украины U-21 забил пять голов в своем матче
Соперник Украины U-21 забил пять голов в своем матче
13.10.2024, 04:40
Футбол
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
«Думаете я глупый?» Фьюри назвал боксера, с которым никогда не будет биться
13.10.2024, 13:41 4
Бокс
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
13.10.2024, 11:14 11
Футбол
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
13.10.2024, 21:34 1
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем