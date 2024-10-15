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  4. Сергей РЕБРОВ: «У Гуцуляка очень сильное сотрясение мозга. Он в госпитале»
Лига наций
15 октября 2024, 00:01 | Обновлено 15 октября 2024, 00:02
695
2

Сергей РЕБРОВ: «У Гуцуляка очень сильное сотрясение мозга. Он в госпитале»

Наставник сине-желтых коротко рассказал о состоянии здоровья Алексея после матча с Чехией

15 октября 2024, 00:01 | Обновлено 15 октября 2024, 00:02
695
2
Сергей РЕБРОВ: «У Гуцуляка очень сильное сотрясение мозга. Он в госпитале»

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи наставник сине-желтых Сергей Ребров во флеш-интервью коротко рассказал о состоянии здоровья Алексея Гуцуляка, который получил страшную травму в первом тайме:

«К сожалению, у Гуцуляка очень сильное сотрясение мозга. Он сейчас в госпитале. Это очень страшная травма. Он остается тут (во Вроцлаве), посмотрим что будет».

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Чехия Лига наций Алексей Гуцуляк сотрясение мозга травма травма головы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Андрій Милявський
Шкода, бо по тому як ті гравці що були на полі пробували грати не низом, а піднімати м'яч проти високих чехів, подавати кутові навісами, то в частини гравців на полі струс мозку не міг відбутись апріорі...
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-1
T-800
тоже виноват Ребров ...
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-1
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