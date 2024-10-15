Сергей РЕБРОВ: «У Гуцуляка очень сильное сотрясение мозга. Он в госпитале»
Наставник сине-желтых коротко рассказал о состоянии здоровья Алексея после матча с Чехией
14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.
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Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.
После завершения встречи наставник сине-желтых Сергей Ребров во флеш-интервью коротко рассказал о состоянии здоровья Алексея Гуцуляка, который получил страшную травму в первом тайме:
«К сожалению, у Гуцуляка очень сильное сотрясение мозга. Он сейчас в госпитале. Это очень страшная травма. Он остается тут (во Вроцлаве), посмотрим что будет».
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Матч состоится 14 октября в 21:45