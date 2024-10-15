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Лига конференций
15 октября 2024, 01:32 | Обновлено 15 октября 2024, 01:44
241
0

Иван ГАШЕК: «Назначение таких 11-метровых вредит футболу»

Главный тренер сборной Чехии прокомментировал ничейный результат матча с Украиной

15 октября 2024, 01:32 | Обновлено 15 октября 2024, 01:44
241
0
Иван ГАШЕК: «Назначение таких 11-метровых вредит футболу»
Getty Images/Global Images Ukraine

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи главный тренер чешской команды Иван Гашек прокомментировал ничейный результат:

«Я думаю, что ничья – справедливый результат сегодняшнего матча. Хотя нам иногда казалось, что мы заслуживали победы.

Трудный поединок, очень интенсивный, думаю, мы заслужили один пункт, учитывая, что мы играли с фаворитом.

Пенальти? Пока я видел только фото. Думаю, назначение таких 11-метровых вредит футболу», — отметил Иван Гашек.

Видеообзор матча Украина – Чехия (1:1)

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Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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