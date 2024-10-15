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Испания
15 октября 2024, 02:33 | Обновлено 15 октября 2024, 02:37
116
0

Флик отреагировал на возможный переход Неймара в Барсу. Коуч принял решение

Наставник «сине-гранатовых» не горит желанием видеть в команде бразильца

15 октября 2024, 02:33 | Обновлено 15 октября 2024, 02:37
116
0
Флик отреагировал на возможный переход Неймара в Барсу. Коуч принял решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта планирует вернуть в команду бразильского вингера Неймара. У бразильца летом завершается контракт с клубом «Аль-Хиляль».

Однако по информации Elgoldigital, против этого подписания выступил наставник «сине-гранатовых» Ханс-Дитер Флик. Немецкий специалист не видит бразильца в проекте из-за его возраста и истории травм. Стратегией Флика является создание молодой команды.

Неймар присоединился к «Аль-Хилялю» летом 2023 года, но провел за команду лишь 5 матчей, отметившись 1 голом и 3 ассистами, после чего получил тяжелую травму, от которой восстанавливается уже почти год. Контракт бразильца с саудовцами действует до завершения нынешней кампании. Ранее сообщалось, что он хочет вернуться в родной «Сантос».

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Ханс-Дитер Флик Аль-Хиляль Жоан Лапорта трансферы Ла Лиги трансферы Барселона
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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