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Лига наций
13 октября 2024, 11:14 | Обновлено 13 октября 2024, 11:20
625
0

Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря

Из ростера «сине-желтых» выбыл Дмитрий Ризнык

13 октября 2024, 11:14 | Обновлено 13 октября 2024, 11:20
625
0
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Ризнык

Голкипер Дмитрий Ризнык покинул расположение национальной сборной Украины, которая ведет подготовку к матчу с командой Чехии в Лиге наций УЕФА.

Сообщается, что 25-летний вратарь донецкого «Шахтера» получил повреждение и отправился в клуб для восстановления.

Таким образом, в преддверии поединка с чехами в распоряжении главного тренера Сергея Реброва остаются два голкипера – Анатолий Трубин и Георгий Бущан.

Напомним, матч Лиги наций Украина – Чехия состоится в понедельник, 14 октября, начало — в 21:45 по киевскому времени.

Ранее эксперты оценили шансы Украины в матче против Чехии в Лиге наций.

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Пресс-конференция Реброва перед матчем с Чехией. Смотреть онлайн. LIVE
Эксперты оценили шансы Украины в матче против Чехии в Лиге наций
Дмитрий Ризнык Сергей Ребров Лига наций сборная Украины по футболу травма Украина - Чехия
Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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