Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Из ростера «сине-желтых» выбыл Дмитрий Ризнык
Голкипер Дмитрий Ризнык покинул расположение национальной сборной Украины, которая ведет подготовку к матчу с командой Чехии в Лиге наций УЕФА.
Сообщается, что 25-летний вратарь донецкого «Шахтера» получил повреждение и отправился в клуб для восстановления.
Таким образом, в преддверии поединка с чехами в распоряжении главного тренера Сергея Реброва остаются два голкипера – Анатолий Трубин и Георгий Бущан.
Напомним, матч Лиги наций Украина – Чехия состоится в понедельник, 14 октября, начало — в 21:45 по киевскому времени.
Ранее эксперты оценили шансы Украины в матче против Чехии в Лиге наций.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ступар считает, что арбитр действовал правильно
Команду Мартинеса теперь будет очень сложно потеснить с первой строчки группы Лиги наций