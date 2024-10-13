Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря

Голкипер Дмитрий Ризнык покинул расположение национальной сборной Украины, которая ведет подготовку к матчу с командой Чехии в Лиге наций УЕФА.

Сообщается, что 25-летний вратарь донецкого «Шахтера» получил повреждение и отправился в клуб для восстановления.

Таким образом, в преддверии поединка с чехами в распоряжении главного тренера Сергея Реброва остаются два голкипера – Анатолий Трубин и Георгий Бущан.

Напомним, матч Лиги наций Украина – Чехия состоится в понедельник, 14 октября, начало — в 21:45 по киевскому времени.

Ранее эксперты оценили шансы Украины в матче против Чехии в Лиге наций.