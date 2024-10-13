Эксперты оценили шансы Украины в матче против Чехии в Лиге наций

В понедельник, 14 октября, состоится матч 4-го тура Лиги наций между сборными Украины и Чехии.

Встреча во Вроцлаве начнется в 21:45 по киевскому времени.

Эксперты оценивают шансы команд на победу в поединке примерно одинаково. Так, коэффициент на победу украинской сборной составляет 2,69, а на выигрыш команды Чехии – 2,77.

Ничья котируется с показателем 3,25.

Что до результативности команд в матче, то, по мнению экспертов, вероятность голов в исполнении обеих соперников выше, нежели их отсутствие. Так, на голы в матче в исполнении и Украины, и Чехии можно поставить с коэффициентом 1,83, а на то, что обе сборные не забьют – с показателем 1,98.

Ранее сообщалось, что оценены шансы Украины на перовое место в группе Лиги наций после игры с Грузией.