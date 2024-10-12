Оценены шансы Украины на 1 место в группе Лиги наций после игры с Грузией

11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.

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Матч с Грузией Украина провела в Познани на «Стадионе Познань». Украинцы выиграли со счетом 1:0!

После завершения матча сборная Украины набрала первые очки в турнире. Украина занимает последнюю строчку с тремя баллами, столько же у албанцев, которые идут третьими. Второе место у чехов с шестью очками, а лидер Грузия, у которой тоже шесть пунктов.

Букмекеры считают фаворитом группы Чехию, на победу которой коэффициент 2.25, на Грузию – 3.25, Украину – 4.50, а на Албанию – 7.00.

До победы над грузинами именно Украина считалась главным аутсайдером группы.