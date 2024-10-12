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  4. Оценены шансы Украины на 1 место в группе Лиги наций после игры с Грузией
Лига наций
12 октября 2024, 22:23 |
1439
0

Оценены шансы Украины на 1 место в группе Лиги наций после игры с Грузией

Букмекеры уже не считают украинцев аутсайдером квартета

12 октября 2024, 22:23 |
1439
0
Оценены шансы Украины на 1 место в группе Лиги наций после игры с Грузией
УАФ

11 октября сборная Украины по футболу провела матч 3-го тура Лиги наций. Соперником украинской команды стала сборная Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч с Грузией Украина провела в Познани на «Стадионе Познань». Украинцы выиграли со счетом 1:0!

После завершения матча сборная Украины набрала первые очки в турнире. Украина занимает последнюю строчку с тремя баллами, столько же у албанцев, которые идут третьими. Второе место у чехов с шестью очками, а лидер Грузия, у которой тоже шесть пунктов.

Букмекеры считают фаворитом группы Чехию, на победу которой коэффициент 2.25, на Грузию – 3.25, Украину – 4.50, а на Албанию – 7.00.

До победы над грузинами именно Украина считалась главным аутсайдером группы.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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