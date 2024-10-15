Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Это решение главного тренера»
Лига наций
15 октября 2024, 03:11 |
67
0

Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Это решение главного тренера»

Хавбек сборной Украины прокомментировал результат матча Украины против Чехии в ЛН

15 октября 2024, 03:11 |
67
0
Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Это решение главного тренера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Калюжный

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи хавбек сине-желтых Иван Калюжный прокомментировал результат матча:

«Благодарю болельщиков за поддержку. Но хотелось этот момент отыграть лучше, быть увереннее, потому что нелегко входить в такую ​​игру на замену. Но уж как есть.

Степаненко в старте вместо меня? Это решение главного тренера. Тарас в команде очень давно, поэтому я наблюдал, смотрел, как он играет. Лично я себя чувствовал очень хорошо, но чехи – очень атлетическая команда, было непросто.

Эмоции от дебюта за сборную? Очень рад дебюту за национальную команду и постараюсь продолжать играть дальше, чтобы меня вызвали в национальную команду».

Видеообзор матча Украина – Чехия (1:1)

По теме:
Уэльс – Черногория – 1:0. За что назначили пенальти? Видео гола и обзор
Шотландия – Португалия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Эстония – Швеция – 0:3. Как забил и ассистировал Дьекереш. Видео голов
Иван Калюжный сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Чехия Лига наций
Даниил Агарков Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Футбол | 14 октября 2024, 12:20 9
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса
Мудрик получил неожиданный вариант трансфера из Ла Лиги. И это не Барса

Украинцем заинтересовался севильский клуб «Бетис»

Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Бокс | 14 октября 2024, 07:25 11
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?

Признание от портала GiveMeSport получил Мухаммед Али

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Футбол | 14.10.2024, 20:30
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Легенда Динамо: «В сборной Украины нужно строить игру вокруг Мудрика»
Футбол | 14.10.2024, 19:48
Легенда Динамо: «В сборной Украины нужно строить игру вокруг Мудрика»
Легенда Динамо: «В сборной Украины нужно строить игру вокруг Мудрика»
Грузия – Албания – 0:1. Мамардашвили даже не прыгнул. Видео гола и обзор
Футбол | 15.10.2024, 01:43
Грузия – Албания – 0:1. Мамардашвили даже не прыгнул. Видео гола и обзор
Грузия – Албания – 0:1. Мамардашвили даже не прыгнул. Видео гола и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
14.10.2024, 17:50 19
Другие виды
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
13.10.2024, 21:34 1
Киберспорт
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
14.10.2024, 08:22 3
Бокс
Соперник Украины U-21 забил пять голов в своем матче
Соперник Украины U-21 забил пять голов в своем матче
13.10.2024, 04:40
Футбол
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
14.10.2024, 01:48 1
Футбол
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
14.10.2024, 07:42 12
Футбол
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
13.10.2024, 07:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем