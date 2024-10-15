Иван КАЛЮЖНЫЙ: «Это решение главного тренера»

14 октября прошел матч 4-го тура Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Украины и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе Вроцлав Арена, Польша. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи хавбек сине-желтых Иван Калюжный прокомментировал результат матча:

«Благодарю болельщиков за поддержку. Но хотелось этот момент отыграть лучше, быть увереннее, потому что нелегко входить в такую ​​игру на замену. Но уж как есть.



Степаненко в старте вместо меня? Это решение главного тренера. Тарас в команде очень давно, поэтому я наблюдал, смотрел, как он играет. Лично я себя чувствовал очень хорошо, но чехи – очень атлетическая команда, было непросто.

Эмоции от дебюта за сборную? Очень рад дебюту за национальную команду и постараюсь продолжать играть дальше, чтобы меня вызвали в национальную команду».

Видеообзор матча Украина – Чехия (1:1)