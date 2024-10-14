Лига наций14 октября 2024, 21:37 | Обновлено 14 октября 2024, 21:50
89
0
ВИДЕО. Сборная Украины провела разминку перед матчем с Чехией
Вечером 14 октября сборная Украины проведет очередной матч Лиги наций
14 октября 2024, 21:37 | Обновлено 14 октября 2024, 21:50
89
0
Вечером 14 октября сборная Украины проведет очередной матч.
Команда Сергея Реброва проводит два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани обыграли Грузию (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.
14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.
ВИДЕО. Сборная Украины провела разминку перед матчем с Чехией
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 октября 2024, 01:48 1
Легендарный француз выделил Андреса Иньесту
Бокс | 14 октября 2024, 08:22 2
Энди Ли считает, что Усик победил 115-113
Футбол | 14.10.2024, 21:51
Футбол | 14.10.2024, 07:42
Футбол | 14.10.2024, 15:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.10.2024, 13:21 12
13.10.2024, 09:00 17
13.10.2024, 11:14 11
13.10.2024, 07:55
12.10.2024, 23:52 2
13.10.2024, 21:34 1
12.10.2024, 23:52 3