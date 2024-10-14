Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сборная Украины провела разминку перед матчем с Чехией
Лига наций
14 октября 2024, 21:37 | Обновлено 14 октября 2024, 21:50
89
0

ВИДЕО. Сборная Украины провела разминку перед матчем с Чехией

Вечером 14 октября сборная Украины проведет очередной матч Лиги наций

14 октября 2024, 21:37 | Обновлено 14 октября 2024, 21:50
89
0
ВИДЕО. Сборная Украины провела разминку перед матчем с Чехией
УАФ

Вечером 14 октября сборная Украины проведет очередной матч.

Команда Сергея Реброва проводит два домашних матча в группе В1 Лиги наций 2024/25 в Польше.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

11 октября в 3-м туре сине-желтые в Познани обыграли Грузию (1:0) благодаря голу Михаила Мудрика.

14 октября в 4-м туре во Вроцлаве на стадионе Тарчински Арена Вроцлав украинцы сыграют против команды Чехии.

ВИДЕО. Сборная Украины провела разминку перед матчем с Чехией

По теме:
ВИДЕО. Прямо в челюсть. Спортивный врач оценил травму Гуцуляка
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед отмененным голом Чехии
Врачи работают. Стало известно состояние травмированного Гуцуляка
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Чехии по футболу Лига наций Чехия - Украина видео
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
Футбол | 14 октября 2024, 01:48 1
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его
Зидан назвал игрока, который больше всего заслужил ЗМ, но не получил его

Легендарный француз выделил Андреса Иньесту

Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Бокс | 14 октября 2024, 08:22 2
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона
Тренер Фьюри назвал счет первого боя с Усиком, чем удивил Тайсона

Энди Ли считает, что Усик победил 115-113

Идея еще жива. Стало известно, когда может стартовать Европейская Суперлига
Футбол | 14.10.2024, 21:51
Идея еще жива. Стало известно, когда может стартовать Европейская Суперлига
Идея еще жива. Стало известно, когда может стартовать Европейская Суперлига
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Футбол | 14.10.2024, 07:42
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Холанд отказался продлевать контракт с Ман Сити. Известно, где хочет играть
Скандал! Украинский клуб отказался играть матч чемпионата из-за долгов
Футбол | 14.10.2024, 15:36
Скандал! Украинский клуб отказался играть матч чемпионата из-за долгов
Скандал! Украинский клуб отказался играть матч чемпионата из-за долгов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
Хватило двух сетов. Синнер и Джокович определили чемпиона Мастерса в Шанхае
13.10.2024, 13:21 12
Теннис
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
Золотой мяч-2024: сложный выбор между двух очевидностей
13.10.2024, 09:00 17
Футбол
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
Сборная перед Чехией потеряла голкипера. У Реброва осталось 2 вратаря
13.10.2024, 11:14 11
Футбол
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
13.10.2024, 07:55
Бокс
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
100% показатель. Румыния с Луческу снова разгромила соперника в Лиге наций
12.10.2024, 23:52 2
Футбол
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
ФОТО. Довбик получил уникальную карточку в EA FC 25. Известен рейтинг
13.10.2024, 21:34 1
Киберспорт
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
Роналду снова на высоте. Португалия уверенно одолела Польшу
12.10.2024, 23:52 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем