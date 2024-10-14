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14 октября 2024, 21:42 | Обновлено 14 октября 2024, 22:45
677
2

ВИДЕО. Неймар разборонил боксеров, которые ввязались в жесткий спор

Звездный футболист неожиданно предстал в роли рефери

14 октября 2024, 21:42 | Обновлено 14 октября 2024, 22:45
677
2
ВИДЕО. Неймар разборонил боксеров, которые ввязались в жесткий спор
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Неймар был VIP-гостем боя за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBO между Крисом Юбенком-младшим и Камилем Шереметой, который состоялся в Саудовской Аравии 12 октября.

После того, как Юбенк одержал победу, Конор Бенн подошел, чтобы вызвать его на поединок-реванш позже.

Оба бойца выровнялись и столкнулись головами, прежде чем Неймар, казалось, выступил в роли рефери, разделив их.

Это нужно видеть! В Саудовской Аравии умеют делать шоу:

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Неймар бокс видео lifestyle Аль-Хиляль женская сборная Бразилии по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Sport.ua
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MIRRA
шоу-мен
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Valentyn
Розборонив так розборонив))) 
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