ВИДЕО. Неймар разборонил боксеров, которые ввязались в жесткий спор
Звездный футболист неожиданно предстал в роли рефери
Неймар был VIP-гостем боя за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBO между Крисом Юбенком-младшим и Камилем Шереметой, который состоялся в Саудовской Аравии 12 октября.
После того, как Юбенк одержал победу, Конор Бенн подошел, чтобы вызвать его на поединок-реванш позже.
Оба бойца выровнялись и столкнулись головами, прежде чем Неймар, казалось, выступил в роли рефери, разделив их.
Это нужно видеть! В Саудовской Аравии умеют делать шоу:
"LET'S GET IT DONE!" 🔊— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) October 12, 2024
Eubank Jr & Conor Benn... is PENDING! 🔥#BeterbievBivol | #RiyadhSeason pic.twitter.com/HpzZ5J2UrR
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