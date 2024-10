ВИДЕО. Неймар разборонил боксеров, которые ввязались в жесткий спор

Неймар был VIP-гостем боя за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBO между Крисом Юбенком-младшим и Камилем Шереметой, который состоялся в Саудовской Аравии 12 октября.

После того, как Юбенк одержал победу, Конор Бенн подошел, чтобы вызвать его на поединок-реванш позже.

Оба бойца выровнялись и столкнулись головами, прежде чем Неймар, казалось, выступил в роли рефери, разделив их.

Это нужно видеть! В Саудовской Аравии умеют делать шоу:

"LET'S GET IT DONE!" 🔊



Eubank Jr & Conor Benn... is PENDING! 🔥#BeterbievBivol | #RiyadhSeason pic.twitter.com/HpzZ5J2UrR