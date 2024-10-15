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Испания
15.10.2024 21:45 - : -
Сербия
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Лига наций
15 октября 2024, 01:57 | Обновлено 15 октября 2024, 02:11
29
0

Испания – Сербия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 15 октября в 21:45 по Киеву

15 октября 2024, 01:57 | Обновлено 15 октября 2024, 02:11
29
0
Испания – Сербия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine

15 октября на «Нуэво Арканель» пройдет матч 4-го тура Лиги Наций, в котором сборная Испании встретится со сборной Сербии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Испания

Команда вполне по праву может считать себя сильнейшей как минимум в Европе. При де ла Фуэнте она за год с хвостиком собрала оба континентальных трофея. Сначала, в 2023-м году, победили в Лиге Наций, где в финале по пенальти обыграли Хорватию. И в чем-то знаково, что на Евро в Германии все начиналось с 3:0 против тех же клетчатых. А в итоге получилось пройти весь путь без осечек - только с немцами победа была оформлена в экстра-тайме, у остальных выигрывали в основное время, как и у Англии в финале. Но осенью чемпионы в Лиге Наций начинали только с нулевой ничьей как раз с Сербией на выезде, правда, потом разгромили 4:1 Швейцарию. Уже в октябре с Данией добились важной победы - гол Субименди на 79-й минуте остался единственным. В итоге тренер отпустил в клуб Ламина - планирует победить малой кровью?

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Сербия

Сборная все еще играет под руководством Драгана Стойковича. Да, на Евро была неудача (пара ничьих при поражении с Англией и невыход из группы), а до этого команда проваливалась в Катаре на мундиале. Но при этом Пикси до этого дважды удачно проходили квалификацию, да и в Лиге Наций в прошлом цикле выиграли свою группу, поднявшись в дивизион А. Да и осенью начали с 0:0 против фурии рохи, что точно было хорошим результатом. Но через несколько дней было безвариантное поражение: в Дании уступили 0:2. Нынешний сбор, на который не позвали ряд лидеров во главе с Милинковичем-Савичем, начинался с приема Швейцарии - и уверенной победы 2:0.

Статистика личных встреч

До сентябрьской ничьей испанцы играли с сербами (не Югославией) только однажды, в товарищеском поединке 2012-го года - и тогда выиграли 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят во второй успех кряду сербов, что выложились на прошлой неделе. Ставим, что чемпион Европы на классе выиграет при форе -1,5 гола (коэффициент - 2,03).

Прогноз Sport.ua
Испания
15 октбря 2024 -
21:45
Сербия
Фора Испании (-1.5) 2.03 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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