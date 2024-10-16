Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

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Испания разгромила Сербию (3:0) в Кордове и досрочно вышла в 1/4 финала, набрав 10 очков из 12.

🏆 Лига наций. 4-й тур, 15 октября

21:45. Испания – Сербия – 3:0

Голы: Ляпорт, 5, Мората, 65, Баэна, 77

Видео голов и обзор матча