Лига наций16 октября 2024, 03:31 | Обновлено 16 октября 2024, 04:20
77
0
Испания – Сербия – 3:0. Разгром в Кордове. Видео голов и обзор матча
Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций
16 октября 2024, 03:31 | Обновлено 16 октября 2024, 04:20
77
0
Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.
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Испания разгромила Сербию (3:0) в Кордове и досрочно вышла в 1/4 финала, набрав 10 очков из 12.
🏆 Лига наций. 4-й тур, 15 октября
21:45. Испания – Сербия – 3:0
Голы: Ляпорт, 5, Мората, 65, Баэна, 77
Видео голов и обзор матча
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Испания).
76’
Страхиня Павлович (Сербия) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Эмерик Лапорт (Испания).
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