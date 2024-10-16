Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Сербия – 3:0. Разгром в Кордове. Видео голов и обзор матча
Лига наций УЕФА. Лига A
Испания
15.10.2024 21:45 – FT 3 : 0
Сербия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
16 октября 2024, 03:31 | Обновлено 16 октября 2024, 04:20
77
0

Испания – Сербия – 3:0. Разгром в Кордове. Видео голов и обзор матча

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций

16 октября 2024, 03:31 | Обновлено 16 октября 2024, 04:20
77
0
Испания – Сербия – 3:0. Разгром в Кордове. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 октября состоялись поединки 4-го тура Лиги наций.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испания разгромила Сербию (3:0) в Кордове и досрочно вышла в 1/4 финала, набрав 10 очков из 12.

🏆 Лига наций. 4-й тур, 15 октября

21:45. Испания – Сербия – 3:0

Голы: Ляпорт, 5, Мората, 65, Баэна, 77

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Алекс Баэна (Испания).
76’
Страхиня Павлович (Сербия) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Эмерик Лапорт (Испания).
По теме:
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Роналду покорилось новое достижение в сборной Португалии
Ребров опередил Буряка в рейтинге главных тренеров сборной Украины
сборная Испании по футболу сборная Сербии по футболу Лига наций видео голов и обзор Эмерик Ляпорт Альваро Мората Алехандро Баэна
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Футбол | 15 октября 2024, 23:47 3
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место

Команда Мирчи одержала волевую победу против Литвы на выезде

Дана оценка шансам Украины U-21 сохранить 1-е место в отборе Евро-2025
Футбол | 15 октября 2024, 10:17 0
Дана оценка шансам Украины U-21 сохранить 1-е место в отборе Евро-2025
Дана оценка шансам Украины U-21 сохранить 1-е место в отборе Евро-2025

Украинская «молодежка» 15 октября встретится с командой Сербии U-21

Он нравится Артете и Эду. Арсенал интересуется звездой сборной Украины
Футбол | 16.10.2024, 04:15
Он нравится Артете и Эду. Арсенал интересуется звездой сборной Украины
Он нравится Артете и Эду. Арсенал интересуется звездой сборной Украины
Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
Футбол | 15.10.2024, 11:08
Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
Давайте отдадим нашей сборной должное: лучше она сейчас не сыграла бы
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Бокс | 15.10.2024, 08:42
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
«Пик прошел, нокаут». Экс-чемпион назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
Таблицы Лиги наций. Украина занимает последнее место в группе после тура 4
15.10.2024, 06:23 3
Футбол
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
Определен лучший боксер в истории. Мейвезер – 4-й. Есть ли украинец?
14.10.2024, 07:25 12
Бокс
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
Известна заявка Украины на игру с чехами. Есть топовое усиление из Шахтера
14.10.2024, 10:00 16
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Чехии
14.10.2024, 20:30 109
Футбол
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
Это не Усик. Экс-чемпион мира назвал лучшего боксера в истории Украины
15.10.2024, 08:06 3
Бокс
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
Албания шокировала Грузию на выезде и набрала 6 очков в группе Украины в ЛН
14.10.2024, 20:56 25
Футбол
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
Туалетный скандал. Как экс-лидера шахмат Украины поймали на читерстве
14.10.2024, 17:50 21
Другие виды
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
Ничья в пользу конкурентов. Сборная Украины не смогла обыграть Чехию
14.10.2024, 23:41 189
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем